Eesti kurlingupaar tuli MK-etapil teiseks

Rootsis Sundbybergi linnas toimunud segapaaris kurlingu MK etapil kogunes Eesti paaril kolm võitu ja kaks kaotust. Mõlemad kaotused tuli eestlastel vastu võtta Rootsi võistkonnalt Andersson/Granbom. Esimene kord kaotasid Turmann/Lill rootslastele alagrupis, kuid erakordselt hea täpsusvisete summa viis eestlased otse poolfinaali. Poolfinaalis võideti suurelt lätlasi, kuid finaalis tuli tunnistada Rootsi paari paremust.

MK etapi turniiril olid eestlaste vastasteks kurlingupaarid Rootsist, Lätist ja Poolast.

Kurlingumängija Marie Turmanni sõnul aitas turniir peale äsjalõppenud Euroopa meistrivõistlusi häälestuda segapaaris kurlingu lainele. “Olen väga rahul meie omavahelise kommunikatsiooniga jääl ning sellega, et saime edukalt mängida segapaaris kurlingut. See andis hea võimaluse jää harjamise lainele üle minna ning läheneda mängule teise nurga alt,” tõi Turmann välja.

“Osalejaid polnud palju, kuid Rootsi kurlingu keskmine tase on sedavõrd hea, et iga vastane paneb proovile. Jääolud olid võrdlemisi keerulised ja see andis meile väärtusliku kogemuse, kuidas erinevates oludes edukalt hakkama saada,” lisas Harri Lill.

Detsembri lõpus ootab kurlingupaari ees treeninglaager Kanadas, kus Eesti paar treenib nii enda Kanada treeneri Allan Moore kui ka Šveitsi treeneri Nicole Strausaki juhendamisel. Juba jaanuari alguses ootab sportlasi ees tugev kurlinguturniir, mis toimub kahes Kanada linnas, Banff´is ja Canmore´is.