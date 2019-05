Eesti kurlingupaar lõpetas MK-sarja hooaja seitsmendal kohal

Seni oli Eesti segapaari jaoks kõrgeim tulemus edetabeli 5. koht 2018. aastal.

Eesti kurlingumängija Harri Lill sõnas, et lõppenud hooaeg oli võistkonna jaoks edukas. “Mängisime kokku seitse MK etappi ja tundsime end tugevas konkurentsis kindlalt. Oli nii väga häid esinemisi kui ka mänge, kus me ei saanud oma parimat mängu näidata, kuid siiski oleme selle hooajaga rahul ning motivatsioon jätkamiseks on kõrge. Oleme edetabeli esikümnes olnud juba mitu aastat ja see omakorda motiveerib vastaseid meie vastu paremini mängima ning võite ei anta kindlasti mitte kergelt,” kommenteeris Lill.

Marie Turmann ja Harri Lill on Eesti tugevaim kurlingupaar, kes on oma kõrget taset korduvalt tõestanud konkureerides maailma esimängijatega nii rahvusvahelistel tiitlivõistlustel kui ka MK etappidel. Noorte sportlaste eesmärgiks on jõuda 2022. aasta XXIV taliolümpiamängudele, mis toimuvad Pekingis.

MK-etappide edetabeli eesotsa tõusis Šveitsi võistkond koosseisus Jenny Perret ja Martin Rios, kellel on teenitud 301 048 punkti. Mullused liidrid venelased Anastasia Bryzgalova ja Aleksander Krushelnitckii asuvad edetabelis teisel kohal 255 700 punktiga. Kolmandal kohal asub Norra kurlingupaar Kristin Moen Skaslien ja Magnus Nedregotten 217 486 punktiga. Kõik esikolmiku võistkonnad osalesid ka 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamängudel, kus šveitslased võitsid hõbemedalid ja norrakad pärast Venemaa paari diskvalifitseerimist pronksmedalid.