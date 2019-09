Eesti kurlingupaar alistas kodusel turniiril olümpiapronksid

Eesti kurlingumängija Marie Turmann tunnistas mängu lõppedes, et kuigi ärevus oli väga suur õnnestusid visked hästi. “Hooaja esimene mäng paneb suure tooni ka ülejäänud hooajale ning võiduga on alati tore alustada. Meile tõi edu väga hea tiimitöö ning ka meie visete sooritus oli väga heal tasemel, eriti hooaja alguse kohta. Panime vastased pinge alla ja sooritasime vajalikud visked,” kommenteeris Turmann.

Tallinnas toimuv rahvusvaheline turniir World Curling Tour Tallinn Mixed Doubles International 2019 kuulub maailmakarika võistluste sarja ning osalejatel on võimalik teenida maailma edetabeli punkte. Eesti valitsevad meistrid segapaaris kurlingus Marie Turmann ja Harri Lill asuvad MK etappide edetabelis 175 võistkonna konkurentsis 7. kohal.

Tondiraba jäähallis on võistlemas olümpiamängude medalistid Švetsist ja Norrast ning mitmekordsed maailmameistrid, kokku osaleb turniiril 18 võistkonda 11 riigist.