Eesti kurlingunaiskond võitis koduse MK-etapi

Kodumaise turniiri käigus võitis Marie Turmanni võistkond kõik peetud kohtumised.

“Tunne on hea ja võidu üle on meil äärmiselt hea meel ning see annab eelseisvate Euroopa meistrivõistluste eel kindlust juurde. Meie eesmärgiks oli mängida rahulikult oma mängu, samas leida viskekindlus ja stabiilsus, samuti ka kohti, kus saame veel väikest lihvi anda. Nüüd jätkame ettevalmistusi, et olla juba sel kuul algavaks EMiks parimas vormis,” kommenteeris Eesti naiskonna kapten Marie Turmann.

Poolfinaalis oli Turmanni naiskonna vastaseks Tšehhi naiskond Anna Kubešková juhtimisel, kes kuulub samuti Euroopa meistrivõistluste A gruppi. “See mäng ei olnud kerge ja oli kergeid eksimusi mõlemalt poolt, seega oli hea tunne väljuda väga tasavägisest mängust tugeva vastase vastu võitjana,” lisas Turmann. Kubešková naiskond jäi turniiri üldarvestuses 3. kohale.

Turmanni naiskond mängib 16. novembril Rootsis, Helsingborgis algavatel Euroopa Meistrivõistlustel tugevaimas A grupis esimest korda. Eesti vastasteks on EMil Tšehhi, Taani, Saksamaa, Läti, Norra, Venemaa, Šotimaa, Rootsi ja Šveitsi naiskonnad.

Team Turmanni koosseisus mängivad kapten Marie Turmann, abikapten Kerli Laidsalu, Heili Grossmann, Erika Tuvike ja Liisa Turmann.

WCT Tallinn Ladies Challenger tõi Tallinnasse võistlema 18 võistkonda kümnest riigist. Esindatud olid lisaks Eestile ka Läti, Leedu, Šotimaa, Soome, Šveits, Poola, Tšehhi, Venemaa ja Ungari naiskonnad.