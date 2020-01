Eesti kurlingunaiskond sihib Soomes maailmameistrivõistuste piletit

MMi edasipääsu eest võistleb Eesti naiskond Austraalia, Soome, Itaalia, Korea, Mehhiko, Norra ja Türgi võistkondadega. Kaheksa võistkonna seas läheb välja jagamisele kaks pääset märtsikuisele Kanadas toimuvale MMile.

Valikturniiri esimeses mängus kohtusid Eesti naised kapteni Marie Turmann juhtimisel Itaalia esindusega. Eestlannad pidid tunnistama Itaalia esinduse paremust tulemusega 8:4. Täna kohtub Eesti esindus Norra võistkonnaga.

Eesti koondis osaleb valikturniiril kapten Marie Turmanni juhtimisel. Vigastuse tõttu pidi turniirilt kõrvale jääma abikapten Kerli Laidsalu. "Arvan, et meie tiim on väga tugev ja oleme võimelised mängima MMi pileti peale. Alagrupis on meil vaja lõpetada parima kolme seas, siis saame edasi võistelda MMi pääsme eest," kommenteeris Turmann.

Naiskonna koosseisus mängivad Marie Turmann (kapten), Liisa Turmann (abikapten), Triin Madisson ja Erika Tuvike. Võistkonna treener on Nicole Strausak (Šveits).

MMi kvalifikatsiooniturniir toimub Soomes, Lohjas 18. jaanuarini.

Võistluste koduleht ja mängude tulemused: https://worldcurling.org/events/wqe2020