Eesti kurlingunaiskond sai kutse rekordkõrge auhinnafondiga Hiina turniirile

Võistlusel “China Qinghai International Curling Elite” osalevad korraldajate poolt kutsutud võistkonnad ning eestlannade vastasteks on maailma paremik. Ühtlasi on tegemist suurima auhinnafondiga turniiriga, millel Eesti kurlingunaiskond on kunagi osalenud.

Eestit esindavad Hiinas täna algaval võistlusel Triin Madisson (kapten), Kaidi Elmik, Gerli Kägi, Britta Sillaots. Naiskonna treener on Maile Mölder.

“Tegemist on meie noorte mängijate jaoks erakordse võimalusega. Turniiril on kohal maailma paremik ning niivõrd kõrgetasemeline võistlus annab meie mängijatele väga hea võistluskogemuse. Märkimisväärne on seegi, et võistluse korraldaja tasub kõik võistkonna kulud, sh ka lennud ja majutuse,” märkis Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Kutse turniiril osalemiseks sai Eesti Curlingu Liit. Eesti valitsevate meistrite Marie Turmanni võistkond ei saanud Rootsis vastlõppenud Euroopa meistrivõistluste tõttu tulevast võistlusest osa võtta ning õiguse Eesti esindamiseks sai Triin Madisson võistkond, kes sai tänavu Eesti meistrivõistlustel hõbeda.

Hiinas toimuval kurlinguturniiril “China Qinghai International Curling Elite” võistleb naiste arvestuses kaheksa võistkonda üle maailma. Eesti vastasteks on Kanada, Hiina, Saksamaa, Korea, Venemaa, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide esindused. Kurlinguturniir toimub 5. detsembrist kuni 10. detsembrini.