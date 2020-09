Eesti kurlingunaiskond pääses esmakordselt MM-ile

Seoses maailmameistrivõistluste valikturniiri ära jäämisega pääseb võistlusele 11 eelmise hooaja tugevaimat kurlinguriiki üle maailma ning Eesti naiskonnale tagab pääsu Euroopa meistrivõistlustel saavutatud 8. koht.

“Euroopa meistrivõistluste ära jäämine valmistab muidugi pettumust, kuid mõistame täielikult Maailma Kurlingu Föderatsiooni otsust. Selles raskes otsuses on Eestile ka hea uudis - Eesti kurlingu ajaloos on see esimene kord, kui Eesti võistkond saab õiguse maailmameistrivõistlustel osalemiseks. Tegemist ei ole muidugi ootamatult sülle kukkunud kingitusega, selle taga on Eesti naiskonna hea mäng ja suurepärane tulemus eelmise hooaja EM-il,” sõnas Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Eesti jäi 2020. aasta maailmameistrivõitlustelt esimese Euroopa riigina välja, kuna võistlus pidi toimuma Kanadas. 2021. aasta MM toimub Euroopas ning see tagab Euroopale ka ühe lisakoha, mis tänu Eesti naiskonna tugevale sooritusele Euroopa meistrivõistlustel jäi Eestile. Maailmameistrivõistlused kurlingus toimuvad praeguse plaani kohaselt 2021. aasta 20. - 28. märtsil Šveitsis, Schaffhausenis.

Eesti naiskonna kapten Marie Turmann kommenteeris Euroopa meistrivõistluste ärajäämist: "Kindlasti on pettumus suur, et me ei saa sel aastal Eestit esindada Euroopa meistrivõistluste A divisjonis - võitlesime selle koha endale tugevas ja ausas konkurentsis välja. Samas on selge, et senikaua kuni maailmas olukord ei stabiliseeru, ei saa ka meie tõenäoliselt suurt kurlingut mängida. Pingutame jätkuvalt, et olla parimas sportlikus vormis - paljud turniirid ja maailmakarika etapid praeguse seisuga siiski toimuvad ja loodame neil võistlustel ka osaleda,” sõnas Turmann.

Maailma Kurlingu Föderatsiooni otsus tagab Eestile koha ka 2021. aasta taliolümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril, mis peaks toimuma detsembris 2021. Kvalifikatsiooniturniiril selguvad riigid, mis pääsevad 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängudele.