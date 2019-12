Eesti kurlingunaiskond alistas Hiina turniiril Kanada ja USA

Esimene võistluspäev tõi Eesti naiskonnale võidu Ameerika Ühendriikide üle tulemusega 7:6. Samal päeval tuli aga vastu võtta kaotus Korea esinduselt 5:10. Võistluse teisel päeval alistas Eesti naiskond pingelises kohtumises Kanada esinduse tulemusega 6:5.

Eestit esindavad Hiinas peetaval võistlusel Triin Madisson (kapten), Kaidi Elmik, Gerli Kägi, Britta Sillaots. Naiskonna treener on Maile Mölder.

Võistlusel “China Qinghai International Curling Elite” osalevad korraldajate poolt kutsutud võistkonnad ning eestlannade vastasteks on maailma paremik. Võistluse auhinnafond on kokku 30 000 eurot, mis teeb sellest suurima auhinnafondiga turniiri, millel Eesti kurlingunaiskond on kunagi osalenud.

Hiinas toimuval kurlinguturniiril “China Qinghai International Curling Elite” võistleb naiste arvestuses kaheksa võistkonda. Eesti vastasteks on Kanada, Hiina, Saksamaa, Korea, Venemaa, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide esindused.