Eesti kurlingu esipaar võistleb olümpiamängude medalistide vastu

Tondiraba jäähallis algas rahvusvaheline kurlinguturniir Tallinn Masters Mixed Doubles 2020, mis kuulub maailmakarika võistluste sarja. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas võistlemas näha Pyeongchangi olümpiamängude pronksmedaliste Norra kurlingupaari Kristen Skaslien ja Magnus Nedregotten, kes asuvad maailma edetabelis 2. kohal.

Kõrgetasemelisel MK etapil asuvad maailma tippude vastu võistlema Eesti valitsevad meistrid segapaaris kurlingus Marie Turmann ja Harri Lill ning noored Eesti kurlingumängijad Triin Madisson ja Karl Kukner.

“Mul on väga hea meel, et saame Tallinnas taas näha maailmatasemel kurlingut, kuid meie pilgud on muidugi suunatud Eesti kurlingu esipaarile Marie Turmannile ja Harri Lillele, kes kuuluvad maailma kümne tugevaima segapaari hulka. Meie noortel mängijatel on käsil vastutusrikas hooaeg ning võistlus annab neile taas võimaluse mänguoskused proovile panna,” ütles Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Võistluse esimeses mängus alistasid Turmann ja Lill Šveitsi meistritest segapaari Rupp/Wunderlin tulemusega 7:5.

Segapaaris kurlinguvõistlus Tallinn Masters Mixed Doubles 2020 kuulub World Curling Tour võistluste sarja ning osalejatel on võimalik teenida maailma edetabeli punkte. Turniiril osaleb kokku 18 kurlingu segapaari 12 riigist ning võistluse auhinnafond on 3000 eurot.

Võistlus toimub Tondiraba jäähallis kuni 16. veebruarini ning on pealtvaatajatele tasuta.