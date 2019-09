Eesti kurlingu esipaar asub võistlema olümpiamängude medalistide vastu

Tallinnas toimuv rahvusvaheline turniir World Curling Tour Tallinn Mixed Doubles International 2019 kuulub maailmakarika võistluste sarja ning Tondiraba jäähallis saab võistlemas näha taliolümpiamängude hõbeda ja pronksi võitjad Šveitsist ja Norrast ning mitmekordseid maailmameistreid.

Eesti Curlingu Liidu juhatuse liikme Fred Randveri sõnul saab rahvusvahelise turniiriga avalöögi kurlingu 15. hooaeg Eestis. “Tallinnas toimuva MK etapi tase on kõigi aegade kõrgeim ning mul on hea meel, et saame Tallinnas taas näha maailmatasemel kurlingut. Võistlusjääle astuvad olümpiamängude medalistid ja maailmameistrid ning mitmed teisedki osalejad on oma riigi parimad, kuid meie pilgud on suunatud meie Eesti kurlingu esipaarile. Noored Eesti kurlingumängijad Marie Turmann ja Harri Lill kuuluvad kahtlemata maailma esimängijate hulka ning neil seisab ees pingeline hooaeg - loodame neid näha mängimas senise karjääri parimat kurlingut,” ütles Randver.

Eesti valitsevad meistrid segapaaris kurlingus Marie Turmann ja Harri Lill asuvad MK etappide edetabelis 175 võistkonna konkurentsis 7. kohal.