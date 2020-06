Eesti koondis osaleb taliuniversiaadil kaheksal spordialal

Eesti Akadeemiline Spordiliit tegi arvulise ülesandmise spordialaliitude esitatud andmete põhjal ning selle alusel järgi osaleksime mäe-, laske- ja murdmaasuusatamises, iluuisutamises, freestyle suusatamises, lumelauas ja suusaorienteerumises.

Esmakordselt üritab Eesti osaleda jäähokis, kus meeskond on üles antud. Kas Eesti meeskond ka tegelikult jõuab nende 12 meeskonna hulka, kes tegelikult saavad hakata võistlema universiaadi võidu nimel sõltub mitmest asjaolust ja selgub pisut hiljem. Kõigepealt tuleb leida 5 000 eurot deposiidi maksmiseks ning siis oleneb palju ka osaleda tahtvatest riikidest, kusjuures kuus eelmise universiaadi parimat pääsevad otse turniirile, teiste hulgast valitakse vastavalt maailma edetabelile ja asukoha riigile, et erinevaid kontinente ja riike oleks rohkem. Igal juhul on Eestil hea võimalus osaleda universiaadil esmakordselt jäähokis, kui leitakse osalemiseks raha.

Iluisutamises teeme kaasa nii meeste kui naiste üksiksõidus. Freestyle suusatamises käivad läbirääkimises Kelly Sildaruga, kelle osalemine suuresti sõltub ka muude võistluste ajast.

Kindlasti ootame häid tulemusi meie suusaorienteerujatelt, kes üliõpilaste maailmameistrivõistlustelt on toonud koju mitmeid medaleid, loodetavasti suudavad nad ka eeloleval universiaadil poodiumile end hästi orienteerudes suusatada.

Kokku läheks meilt taliuniversiaadile 50 sportlast, mis oleks läbi aastate suurim taliuniversiaadi delegatsioon Eestist.

Järgmisel aastal toimuvad ka suveuniversiaad Hiinas ja Euroopa Ülikoolide spordimängud (EUSA GAMES) Serbias.