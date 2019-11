Mullu täielikult läbi kukkunud Ilves on uue hooaja eel elevil. Norra staaridega koos treenimine on 23-aastasele sportlasele andnud kindluse, et halvad ajad on ületatud.

Ent ta pole sugugi ainus, kes on koostööst kasu lõiganud. Norra koondise peatreeneri Peter Sandelli kava järgi harjutavad ka Andreas Ilves (19), Robert Lee (18) ja Annemarii Bendi (18). Vahelüliks on Kristjan ja Andreas Ilvese isa Andrus, kes kohandab Norra meetodi siinsetele oludele sobivaks.