Eesti kahevõistleja otsustas 18-aastaselt karjääri lõpetada

18-aastane Hausenberg valmistus veel suvel uueks hooajaks. Tartusse õppima asumine ei võimalda aga spordile enam piisavalt pühenduda.

"Ütleme nii, et kui vanemad peavad kõik kinni maksma ja tulemust ei ole, siis on endal küll üsna paha tunne koju tagasi tulla," rääkis Hausenberg ETV spordisaatele.

Teda prooviti ümber veenda, sest eesootav talv tähendab naistele nii kodust MK-etappi kui ka maailmameistrivõistlusi.

"Ala juht Rauno Loit rääkis küll, et tulevad MM ja MK ning algul mõtlesin, et võiks ja tahaks, aga eks ma tahaks ikka õppimise ka korras hoida. Kui gümnaasium on lõpetatud, siis võib-olla, aga midagi kindlat ma ei ütle," jätkas Hausenberg.

Oma kordaminekutest spordis peab Hausenberg oluliseks FIS Youth Cup'il saavutatud võitu ning Põhjamaade noorte meistrivõistluste kolmandat kohta.

Loe pikemalt ERR-i spordiportaalist.