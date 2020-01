Eesti delegatsiooni lipukandja noorte taliolümpia lõputseremoonial on suusasprindis suurepärase tulemuse teinud Johanna Udras

“Uhke tunne! Mul on väga hea meel, et saan sellisel sündmusel Eesti lippu kanda,” sõnas 17-aastane Udras.

Eesti delegatsioon kannab noorteolümpial Salomoni rõivaid ja varustust. Lõputseremoonia algab õhtul Šveitsi aja järgi kl 19.00 (Eesti ajas kl 20.00) ning sellele saab Olympic Channeli ülekande vahendusel kaasa elada kõikjal maailmas.

25-liikmeline Eesti koondis osales Lausanne’is üheksal alal, võites ühe individuaalse ja kolm võistkondlikku medalit. Kelly Sildaru võitis freestyle-suusatamise pargisõidus kuldmedali, Marek Potšinok teenis 3 vs 3 hokiturniiril võistkonna „Roheline“ koosseisus kuldmedali, Arlet Levandi pälvis iluuisutamise rahvusvahelisel võistkonnavõistlusel tiimi „Julgus“ koosseisus kuldmedali ning Erik Potšinok sai 3 vs. 3 hokiturniiril meeskond „Pruun“ koosseisus pronksmedali.

Eesti delegatsiooni juhi Merle Kaljuranna hinnangul oli noorteolümpia Eesti koondisele väga edukas. „Väga rõõmustav, et Eesti sai noorte olümpialt läbi aegade esimese individuaalse kuldmedali. Eesti spordi järelkasv on tugev – seda näitasid meie tublide sportlaste sooritused kõigil üheksal osaletud spordialal. Samuti on mul on hea meel, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee on leidnud formaadi, kuidas võistkonnaalade üksikud esindajad saavad võimaluse noorte olümpiamängudel osaleda,” ütles Kaljurand.

Eesti koondise medalid:

· 1 kuldmedal freestyle-suusatamise pargisõidus (Kelly Sildaru)