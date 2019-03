Dopingupeeglisse peaksid kiikama ka Savi, Seli, Annus, Liive, Saarepuu ja teised

Ma ei taha kindlasti kedagi lihtsalt niisama süüdistada, aga dopinguskandaali valguses peaksid kõik vaatama esmalt iseendasse ja küsima: miks see olukord nõnda kujunes ja milline oli selles protsessis minu roll? Oli põhjus minu tegevus või tegevusetus, otsene või kaudsem? Dopingukütt Kristjan Port on rõhutanud, et head kriisi ei maksa tuulde lasta, seega tehkem juhtunust õiged järeldused. Puhastame seekord Eesti spordi ja puhastame eelkõige oma mõtlemise. Mulle tundub, et mingil määral on siin tegemist laiema vastutusega, kokkuvõttes on see äärmiselt huvitav ja oluline protsess, näide, kuidas valemäng on tasahilju normaliseerunud ja unustatud. Ehk maakeeli: kõik tundsid lehka, kuid roojaämber jäigi toast välja viimata.