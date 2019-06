DELFI VIDEO | Kristjan Ilves: norralased ei anna mulle vaid nende välja töötatud hüppekombet ja suusamustrit

"Treeningud ja teadmised on kõik samad. Nagu mulle öeldi, on seal olümpiakomitee poolt välja töötatud kombematerjal ja mingid mustrid suuskade all, mida pole lihtsalt võimalik väljastada välismaalastele. Ma täiesti mõistan neid, aga üldiselt ma saan nii palju positiivset sealt ja nii palju kasu, et need on ikkagi pisiasjad," rääkis Ilves.

"Mul on kõik tagatud ja loodan, et see on nii kolmeks aastaks. See aeg näitab, kas minus on potentsiaali olla maailma parim. Pekingi olümpial, kui olen 25-26, peaks olema minu hiilgeaeg. Siis saame juba edasi vaadata, mida ja kuidas."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!