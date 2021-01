Järgmine taliolümpia toimub juba järgmisel aastal Pekingis, kus on parasportlastele kavas kuus ala: mäesuusatamine, laskesuusatamine, murdmaasuustamine, kelguhoki, lumelauasõit ja ratastoolikurling. Seni on sel alal peetud vaid segavõistkondade võistlust (neli liiget) ning eestlased on hetkel veel Pekingi olümpiale pääseva 12 võistkonna sees. Segapaarismängus lubatakse 2026. aastal võistlema kümme paari.

Delfi reporteritele Gunnar Lehestele ja Laura Kalamile tutvustasid ratastoolikurlingut selle ala Eesti tipud Signe Falkenberg ja Ain Villau ning Eesti üks parimaid tavakurlingu mängijaid ja ala eestvedaja Harri Lill.

Loodetavasti innustab meie väike videoeksperiment ka tegelikult ratastoolis liikuvaid inimesi endale spordiharrastust leidma. Kui keegi tunneb, et see ala võiks olla just tema jaoks, tasub võtta ühendust Eesti paralümpiakomitee peasekretäri Falkenbergiga meiliaadressil signe@paralympic.ee.

Head vaatamist!