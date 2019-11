DELFI VIDEO JA FOTOD | Kristjan Ilves: Norra koondisega treenimine on andnud väga suure jõu ja motivatsiooni

"Sisemine enesekindlus on tõesti olemas. Võrreldes eelmise hooajaga on enesekindlus ka õigustatud. Olen saanud väga kvaliteetselt trenni teha ja olen ise näinud, et on toimunud areng. Mis kõige tähtsam - tunnen, et varustuse pool ja asjad on tagatud," rääkis 23-aastane kahevõistleja Delfi videointervjuus.

Varem koos noorema venna Andreasega treeninud Kristjan Ilvesel on nüüd hoopis lihtsam oma seisu hinnata, sest ennast saab võrrelda tõeliste maailma tippudega. Näiteks Norra koondise liider Jarl Magnus Riiber oli eelmise hooaja kindel valitseja.

"Kui saad ennast iga kord laagris teiste sportlastega proovile panna, on väga hea võrrelda, mis seisus sa oled ja kus saad paremaks minna. See annab väga suure jõu ja motivatsiooni, et mul on nüüd olemas tiim, kelle järgi joonduda ja paremuse poole püüelda," selgitas ta.

Vaata lisaks videost, millist mõju avaldab Ilvese hooajale seekord veebruaris peetav Otepää MK-etapp.