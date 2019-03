DELFI VIDEO | Alaveri kaitsja astus ajakirjanike ette, vabaks lastud Alaver lahkus politseimajast tagauksest

Alaver viidi täna keskpäeval Tartu politseimajja, kus võib teda esmasteks toiminguteks kinni hoida kuni 48 tundi. Hommikul toimus Alaveri kodus ka läbiotsimine.

Alaveri ülekuulamise juures viibis tema kaitsja, vandeadvokaat Marko Pilv. Politseimajast väljudes andis ta ajakirjanikele napi kommentaari, kuid rõhutas korduvalt, et sisulistele küsimustele ta vastata ei saa.

"Ma ei pea võimalikuks praegu kommentaare anda," vastas Pilv korduvalt. Küsimusele, kas Alaver jääb vahi alla, teatas Pilv, et see on menetleja otsustada: "Seda otsustab menetleja. Nende seisukohta minul teada ei ole."

Veidi hiljem lasti Alaver vabaks, kuid ta lahkus politseimajast tagauksest, jäädes ajakirjanikele tabamatuks.

Õhtul kell 19.30 põlesid Alaveri kodus tuled, auto oli maja ees, aga koputustele keegi ei vastanud.