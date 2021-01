DELFI FOTOD | Viljandis valmis Eesti esimene uisukrossirada

FOTOD: Kenno Soo RUS 10

Viljandis Lastepargi pumprajale on juba viimased kaks nädalat valmistatud jääd, et sellest saaks uisukrossiväljak ning nüüd on see lõpuks valmis. Teadaolevalt on tegemist ainukese uisukrossiväljakuga Eestis.