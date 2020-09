DELFI FOTOD | Tallinnas toimuv segapaaris kurlingu MK etapp toob kohale maailma tipud

Rahvusvaheline kurlinguturniir WCT Tallinn Mixed Doubles International toimub Tondiraba jäähallis juba viiendat korda ning võistlus kuulub maailmakarika võistluste sarja. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas võistlemas näha kurlingu elavat legendi Niklas Edini, kes esindab koos Emma Sjödin´iga Rootsit. Erinevalt tema tavapärasest rollist meeste võistkonna kaptenina mängib Edin seekord segapaaris kurlingut. Edinil on ette näidata meeste konkurentsis seitse Euroopa meistrivõistluste ja neli maailmameistrivõistluste tiitlit ning tema meeskond on hetkel nii valitsev Euroopa kui maailmameister. Olümpiamängudelt on tal pronks 2014. ja hõbe 2018. aastast. Täiuslikust komplektist on puudu vaid olümpiakuld.

Vaatamata väga ebastabiilsele olukorrale otsustati MK etapi Tallinnas siiski korraldada. “Olukorras, kus reisimine ja turniiridel osalemine on keeruline, soovime luua mängijatele võistlemiseks võimalusi. Tallinnas on kohal maailma hetke parim kurlingumängija, kelle vastu mängimine saab olema heaks kogemuseks ka meie parimate jaoks ehk korraldusse panustatud aeg ja vaev on ennast juba ära tasunud,” sõnas turniiri peakorraldaja Juuli Liit.

Kokku asub Tallinnas võistlema 9 võistkonda Eestist, Rootsist, Ungarist ja Soomest. Eestit esindavad turniiril Eesti valitsevad meistrid segapaaris kurlingus Marie Turmann ja Harri Lill, lisaks Eesti teine paar Triin Madisson ja Karl Kukner, aga ka Karoliine Kaare ja Mikk Reinsalu ning Marcella Tammes ja Andres Jakobson.

Segapaaris kurlinguvõistlus WCT Tallinn Mixed Doubles International 2020 kuulub World Curling Tour võistluste sarja ning osalejatel on võimalik teenida maailma edetabeli punkte. Võistlus toimub Tondiraba jäähallis kuni 20. septembrini ning on pealtvaatajatele tasuta.