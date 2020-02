Daisy Kudre pääses MK-etapil esikuuikusse

Meeste lõpuprotokoll oli märksa tihedam, kuus kiiremat mahtusid 15 sekundi sisse. Esikolmik:

1. Andrey Lamov RUS 13:22

2. Jørgen Baklid NOR 13:24

3. Lars Moholdt NOR 13:26

Mattis Jaama lõpetas ajaga 14.36, mis andis talle 21. koha.

"Tänase tuli olla keskmisest tähelepanelikum, kuna maastikul oli omajagu mootorsaanide poolt sõidetud lisajälgi ja mitmeid lõikeid," avaldas Jaama. "Suutsin need enamasti enda kasuks pöörata, kuid siiski tuli sisse ka üks suurem viga, mis mu lõpuprotokollis vähemalt viie koha võrra tahapoole nihutas. Ma ei saa rahule jääda oma kaardilugemise sujuvusega, mis põhjustas veel mõned väiksemad vead. Füüsiliselt jõudsin pingutada küll, kuid kindlasti pole mu seisund vormikõvera tipus. Siit saab paremaks minna! Loodan, et tänane võistlus oli hea lahtisõit järgnevateks distantsideks, kuna rahulolu tänane sõit veel ei pakkunud.“

Juunioride MM-il tegi väga tubli soorituse Sander Pritsik, kes kaotas ajaga 11.46 võitjaks tulnud soomlasele Niklas Ekströmile vaid 1.04 ja teenis 12. koha.

"Tänane rada oli tehniline ja väga kiire. Kuna Eestis on talv olnud üsna vilets, siis mingeid ootusi mul tänaseks ei olnud ja sõitsin pingevabalt," sõnas Pritsik. "Läksin rajale mõttega oma sõit ära teha, eks siis paistab kuidas tuleb. 12. koht on mulle suur üllatus ja olen sellega väga-väga rahul. See on mu senise karjääri parim tulemus!“

Naisjuunioride seas tuli ajaga 12.07 maailmameistriks rootslanna Elin Schagerström, Mari Linnus kaotas 2.28 ja oli 23.

Noorte EM-i arvestuses võitis tšehh Matyas Stregl ajaga 13.34. Vaid 38-sekundilise kaotusega kõrge 10. koha saavutanud Olle Ilmar Jaama oli siiski rahulolematu. „Sõiduga täna rahule ei jää. Üldplaanis läks kõik hästi, aga ühe punktiga mängisin kōik poodiumivõimalused maha. Õnneks sain kinnitust, et vorm on hea ning siit saab hea tundega homsesse starti minna.“

Teiste Eesti poiste kohad: 18. Mehis Udam, 27. Timo Kudre, 28. Chris Marcus Krahv, 30. Nansen Palo, 31. Maanus Udam.

Neiudude seas võidutses venelanna Julia Hrennikova (12.41). Parima eestlasena oli Birgit Rõõm 13. (+2.32). 23. koha sai Liis Marii Kaso ja 25. Leana Jete Korb.