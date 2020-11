BLOGI | Suusahüppaja Artti Aigro tegi Ruka MK-etapil karjääri parima tulemuse

SUUSAHÜPETE MK-ETAPP RUKAL

Marcus Eisenbichler hüppab teises voorus 141 meetrit, saab kokku 313,4 punkti ja saab sellega ülekaaluka võidu. Aigrole läheb kirja karjääri parim 14. koht!

Kubacki ei suuda Zylat edestada ja läheb teiseks.

Poolakas Piotr Zyla läheb uueks liidriks, edu Granerudi ees on 2,9 punkti. Kolm meest on jäänud.

Viis meest on veel jäänud, Aigro hoiab 9. kohta.

Norralane Halvor Egner Granerud hüppab koguni 142 meetrit ja läheb kindlaks liidriks.

Geiger on tõusnud uueks liidriks. Hetkeseis, kui 8 hüpet on veel jäänud.

10 meest on veel tulemas, seega vähemalt 14. koht on Aigrole kindlustatud. Juba praegu võib öelda, et 21-aastane Aigro on teinud senise karjääri parima võistluse!

Aigro teeb korraliku 129,5-meetrise hüppe! Eestlane kogub kogub kokku 253,1 punkti ja läheb hetkel neljandaks.

Nüüd on Aigro kord. Esimeses voorus sai ta kirja 128,5-meetrise õhulennu.

Võistlus saab uue liidri, poolakas Klemens Muranka edestab kahe hüppe järel kaasmaalast Stochi 7,3 punktiga.

Martin Hamann hüppab 130 meetrit ja läheb teiseks, kaotust Stochile on vaid 2,4 punkti.

13 meest on teise hüppe teinud, Stoch jätkuvalt liider. Tuletame meelde, et Aigro hüppab 20ndana.

Üheksa hüppaja järel hoiab liidrikohta poolakas Kamil Stoch, kes avavooru järel oli 22. kohal.

Teine hüppevoor on alanud!

Lõppvooru pääsevad teatavasti 30 parimat, Aigro teeb teise hüppe järjekorras 20ndana.

Liider on avavooru järel Marcus Eisenbichler, kel koos 158,4 punkti. Talle järgnevad poolakas Dawid Kubacki (149,6p) ja jaapanlane Yukiya Sato (147,5p).Aigro jagab kümnendat kohta sakslase Karl Geigeriga.

Tere õhtust! Ruka MK-etapi teine voor peaks algama 15 minuti pärast. Otsepilti näitab Eurospordi põhikanal.