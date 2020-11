BLOGI | Ruka MK-etapp: Ilves tuli kahevõistluses viiendaks, suusahüppaja Aigro lootus elu parimast kohast purunes

RUKA MINITUURI VIIMASED VÕISTLUSED

Aigro saabki 30. koha. Võitis norralane Halvor Egner Granerud. Esikümme:

Ilmselt tuleb eestlasel täna leppida 30. kohaga.

Sellega kukub Aigro hoobilt 25. kohale ehk praegu teise vooru meeste seas viimaseks.

Vaid 89 meetrit.

Aigro ebaõnnestub kahjuks täielikult...

Poolakas Dawid Kubacki hüppab 139 meetrit ja läheb viiepunktilise eduga Sato ees liidriks. Nüüd on Aigro kord!

Neli hüppajat veel ja siis on Aigro kord.

Jaapanlane Yukiya Sato lendab 146 meetrit ja ta läheb pika puuga liidriks! Edu Freundi ees on koguni 30 punkti.

Tuuleolud on Rukal üsna keeruliseks muutunud ja sloveen Bor Pavlovic saab tornist alla tulla alles kolmandal katsel. Liidrina jätkab Freund, enne Aigrot teevad oma hüppe veel kaheksa sportlast.

Daniil Kvjat, kes pärast kordusstarti Strolli kummuli keeras, sai kohtunikelt kümnesekundilise karistuse.

14 sportlast on oma teise vooru hüppe teinud, juhib sakslane Severin Freund 229 punktiga.

Teine voor on alanud, hüpanud on seitse sportlast. Enne Aigrot tulevad tornist alla veel 18 sportlast.

Teises voorus võistlevad 30 paremat, enne seda on 15-minutiline paus.

Esimene voor on läbi ja Aigro jagab viiendat kohta! Juhib sakslane Markus Eisenbichler.

Neli võistlejat veel jäänud ja Aigro on endiselt kolmas!

Norralane Robert Johansson läheb omakorda 0,9 punktiga liidriks ja lükkab Aigro kolmandaks.

Sloveen Anže Lanišek läheb Aigrost 5,6 punktiga mööda. Esimeses voorus on hüpata jäänud veel üheksal sportlasel.

Kohtunikud andsid Aigrole 125,1 punkti, norralast Johann Andre Forfangi edestab ta 2,4 punktiga.

Hästi! Aigro hüppab 134 meetrit ja läheb võistlust juhtima.

Oma hüppe on teinud kümme sportlast, eile 14. koha saanud Aigro hüppab 33ndana.

Alanud on ka suusahüpete tänane MK-etapp. Artti Aigro pääses kvalifikatsioonist edasi suuremate probleemideta, 116 m pikkune hüpe andis talle 24. koha. Kevin Maltsev jäi 58 hüppetorni tulnud sportlase seas viimaseks, tema hüpe kandus 84 meetri kaugusele.

Ilves lõpetab turvaliselt viiendal kohal. Kõva esitus eestlaselt!

Ilves jääb siiski ülejäänud nelikust maha, vahe on 1,4 km enne lõppu 10 sekundit.

Seis enne viimast ringi:

Nüüd on ees esiviisik koosseisus Manuel Faisst (Saksamaa), Jens Luraas Öftebro (Norra), Fabian Riessle (Saksamaa), Ilves ja Johannes Lamparter (Austria).

Ilves on enne 7,5 km vaheajapunkti liidrid kinni võtnud!

6,1 km peal on Ilves vahet jõudsalt vähendanud!

Viie kilomeetri järel on Ilves endiselt viies. Esinelikule kaotab ta 20 sekundiga, aga jälitajad on omakorda 40 sekundi kaugusel. Reedel sai Ilves Rukal viienda koha, seega on täna korralik võimalus seda tulemust korrata!

2,5 km pikkuse esimese ringi järel on liider sakslane Manuel Faisst, norralane Jens Luraas Öftebro kaotab talle 1,9 sekundiga. Ilves on langenud viiendaks, kaotust Faisstile on 20,5 sekundit.

Pärast suurepärast laskesuusaelamust on aeg keskenduda kahevõistlusele ja Kristjan Ilvesele. Ta startis 10 km suusasõidule neljandalt kohalt, võistlus on kestnud viis minutit.

Esimesed 15. Kaarel Kasper Kõrge sai lõpuks 69. koha (+7.43,3.)

Kõrge on vahepeal tulnud läbi 12.5 km punktist, kus ta jätkab 70. kohal.

Kläbo teeb tõusul otsustava spurdi ja murrab konkurentidest eest ära!

Kläbo võtabki võimsa lõpuspurdi toel võidu, Bolšunov kaotab talle 0,3 ja Iversen 3 sekundiga.

Seis 13.6 km peal. Vahe on hakanud tippude seas vähenema:

Jälitussõidus hakkab viimane ring! Bolšunov, Iversen ja Kläbo on jätkuvalt koos. Neile järgneb poole minuti kaugusele kuuene grupp, kuhu kuulavad Holund, Niskanen, Musgrave, Belov, Tšervotkin, Melnitšenko.

5 km jäänud sõidu lõpuni. Esikolmik püsib ilusti koos.

Kõrge jätkab poole distantsi järel 70. ehk viimasel kohal.

7.5 km. Bolšunov on läinud uueks liidriks, Iversen ja Kläbo on kohe tema kannul.

Kõrge hoiab 5 km peal 70 kohta (+5.16,6).

5 km peal on Bolšunov vähendanud vahet 15 sekundi peale Kläboga. Iversen tuleb venelasega samas tempos.

Kläbo on teinud tugeva alguse. Kas konkurendid suudavad ta kinni püüda?

Tuletame meelde, et eestlastest on stardis Kaarel Kasper Kõrge, kes alustas sõitu 71. kohalt.

Kläbo juhib 1,1 km peal Bolšunovit 21,7 sekundiga. Iversen jääb omakorda venelasest 0,4 sekundiga maha.

Meeste 15 km sõit on alanud!

Meeste 15 km jälitussõit algab kell 13.50.

TOP15:

Teise koha võtab venelane Tatiana Sorana. Kolmandaks tuleb rootslanna Ebba Andersson. Esimesena jääb kolme hulgast välja tema kaasmaalane Frida Karlsson.

Kes saavad aga ülejäänud poodiumikohad?

Johaug jõuab finišisse ülekaaluka võiduga, ajaks 25.06,2.

Johaug juhib 7.5 km peal juba 42 sekundiga. Teise koha peale on aga kõik veel lahtine. 2. - 8. koht mahub praegu kolme sekundi sisse.

Poole distantsi peal on Johaugi edu juba üle poole minuti.

Johaug on kasvatanud 3.6 km peal edu Karlssoni ja Co ees juba 23 sekundi peale.

Aveli Uustalu stardiprotokolli kohaselt starti ikkagi ei tulnud.

Johaugi edu jälitajate ees on üle 16 sekundi.

Johaug on startinud!

Aveli Uustalu pääseb rajale 63ndana, Johaugist 4.04 hiljem.

Stardijärjekord. Kas Karlsson ja Co saavad Johaugi vastu?

15 minuti pärast on algamas naiste murdmaasuusa 10 km jälitussõit.

Suusablogi jätkub seega kell 12.50 algava naiste murdmaa jälitussõiduga.

Riiberi kohta kinnitas rahvusvahelise meediale uudist ka FIS-i kahevõistluse juht Lasse Ottesen.

Ühtlasi tähendab see, et sarja üldliider Riiber täna starti tulla ei saa! Nimelt diskvalifitseeriti norralane neljapäeval ebasobiva hüppekombinesooni tõttu.

Suusasõidu stardijärjestus pandi paika neljapäevase proovivõistlus tulemusena, kus Ilves saavutas neljanda koha. Seega stardib eestlane täna neljandana!

Korraldajad teatasid, et hüppevoor jääb keeruliste ilmaolude tõttu ära.

Keeruliste tuuleolude tõttu on start viibimas.

Ilves hoiab MK-sarja üldarvestuses Ruka MK-etapi viimase võistluse eel 58 punktiga kaheksandat kohta. Liider on 200 silmaga Jarl Magnus Riiber.

Tervist, spordisõbrad! Kahevõistluse hüppevoor algab juba poole tunni pärast. Stardis on 51 sportlast, Kristjan Ilves teeb oma hüppe 44ndana.

