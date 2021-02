BLOGI | Oberstdorfi MM-il ilusa hüppe teinud Kristjan Ilves läheb suusarajale liidrite seas

Ilves hüppas 101,5 meetri kaugusele, teenis 134,4 punkti. Hüppevõistluse võitis jaapanlane Ryota Yamamoto (106 meetrit, 143 punkti). Ilves kaotab enne suusaõitu talle 35 sekundiga.

Hüppevõistluse tulemused:

10 km pikkune suusadistants sõidetakse kell 17.

Ilvese maailmameistrivõistluste senine parim tulemus on 2017. aastal Lahtis saadud 23. koht. MK-sarjast on tal ette näidata 2018. aasta Hakuba etapi teine ja neljas koht ning 2020. aasta novembris tuli ta Rukal kahel korras viiendaks. Tänavu on ta MK-sarjas 163 punktiga 17. positsioonil.

MM-il osaleb ka 20-aastane Andreas Ilves. Tema hüpped on treeningutel olnud kuuenda kümne tasemel.

Kahevõistlus, normaalmägi Riiber hüppab 103 meetrit ja läheb kolmandaks. Seega on Ilves hüppevõistluse järel viies! Eelviimane hüppaja Vinzenz Geiger piirdub 98 meetriga ja läheb 15. kohale. Viimasena teeb oma etteaste kahevõistluse suurfavoriit Jarl Magnus Riiber. Akito Watabe läheb 104 meetriga teiseks, Ilves langeb neljandaks. Neli meest on veel jäänud, Ilves on endiselt kolmandal kohal. Yamamotole kaotab Lamparter 23 sekundit, Ilvest edestab ta 12 sekundiga. Austerlane Johannes Lamparter läheb teiseks ja lükkab Ilvese kolmandaks. Kümme meest on jäänud. Üks favoriite Johannes Rydzek hüppab 99 meetri kaugusele ja läheb seitsmendaks. Yamamotole kaotab ta enne suusasõitu 1.09 ja Ilvesele 34 sekundiga. Jaapanlane Ryota Yamamoto põrutab 106 meetrit ja läheb omakorda liidriks. Ilvest edestab ta enne murdmaasõitu 35 sekundiga. Õnneks pole suusatamine Yamamoto tugevaim külg. Ilvesele 101,5 meetrit, 134,4 punkti ja praegu esikoht! Watabet edestab ta virtuaalselt kolme sekunndiga. Ilves teeb korraliku hüppe! Klapferile 98 meetrit, 125,2 punkti ja hetkel neljas koht. Enne Ilvest hüppab veel austerlane Lukas Klapfer. Liidriks läheb 40ndana hüpanud jaapanlane Yoshito Watabe, Talle 101,5 meetrit ja 133,6 punkti. Poomi langetati 19. astmelt 18ndale, Ilvese hüppeni on jäänud kolm-neli minutit. Andreas Ilves on 22. kohal, aga tema nime taga rohelist nn. kvalifitseerumise märki pole. Kolm võistlejat on juba reeglitele mittevastava hüppekombinesooni tõttu diskvalifitseeritud, kas uuritakse ka Ilvest? Esimene enam kui 100 meetrine hüpe on ka nähtud, tšehh Ondrej Pazout lendas 103 meetri kaugusele. Enne Kristjan Ilvest teevad oma etteaste veel kümme sportlast. 20 võistlejat on oma hüppe teinud, seni on kõige kaugemale (93,5 m) lennanud sloveen Gasper Brecl. Ässadeni on veel pisut aega. Andreas Ilvese hüpe on vaid 75 meetri pikkune, ta läheb 72,5 punktiga seitsmendaks. Hüppevõistlus on alanud! Täpselt nagu proovivooruski, tuleb Andreas Ilves tornist alla 11ndana ja Kristjan Ilves 43ndana. Proovivoorus näitas parimat tulemust austerlane Johannes Lamparter (104 meetrit, 89,3 punkti). Kristjan Ilves platseerus 12ndaks ja Andreas Ilves 44ndaks. Päris hüppevoor algab kell 11.15.Proovivooru tulemused: Kristjan Ilvese proovivooru hüpe kandus 98 meetri kaugusele, punkte sai ta 78,1. 46 mehe seas ta sellega neljandal positsioonil. Andreas Ilves hüppas proovivoorus 85,5 meetrit ja teenis 43,6 punkti. 29 tornist alla tulnud sportlase seas hoiab ta 18. kohta. Hüpatakse 106-meetri mäelt. Etteotsa pääsemiseks on vaja täis hüpata kindlasti 100 meetrit, ilmselt tuleb lennata isegi mõni meeter kaugemale. Tere hommikust! Kahevõistluse hüpete proovivoor algab kell 10. Andreas Ilvese stardinumber on 11 ja Kristjan Ilvesel 43. Täna on võistlustules 56 meest.