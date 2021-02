BLOGI | MK-sarjas punktilisa teeninud Kristjan Ilves loovutas Klingenthali MK-etapil suusasõidus ühe koha

KAHEVÕISTLUSE MK-ETAPP KLINGENTHALIS

Ilves lõpetab sõidu 24. kohal, kaotades Geigerile 2.56,6-ga.

Geiger võtab võidu! Watabe alistab tasavägises heitluses 4,1 sekundiga Greidereri.

Geiger teeb 8. km peal Greidereri ja Watabega vahe sisse ning tundub, et sakslane on liikumas etapivõidu suunas.

Ilves on 6.8 km vaheajapunktis langenud 27. kohale (+2.32,6). Esikolmik Geiger, Greiderer ja Watabe püsib jätkuvalt koos.

6 km peal on Greiderer Geigeri ja Watabe poolt kinni püütud. Kolmiku järel tulevad järgmised mehed juba 15 sekundi kaugusel.

4 km. Greiderer jätkab liidrina, aga edu jälitajate ees on kahanenud 15 sekundi peale. Ilves jätkab 23. positsioonil, kaotust liidrile on veidi üle kahe minuti.

Ilves on 2 km vaheajapunktis kerkinud kahe koha võrra 21. kohale. Kaotust Greidererile on 1.58.

2 km peal püsib liidrina Greiderer, kes edestab Watabet juba 21 sekundiga.

Nüüd on rajal ka Ilves.

Greiderer on startinud!

10 km suusasõit algab juba 15 minuti pärast.

Hüppevõistluse võidab austerlane Lukas Greiderer, kes teenis 142,2 punkti. Talle järgnevad Ryota Yamamoto ja Manuel Faisst, kes alustavad suusasõitu austerlasest vastavalt 4 ja 12 sekundit hiljem. Ilves alustab 10 km suusasõitu 23. kohalt, kaotust Greidererile on 1.56.

Ilves näitas 128-meetrist lendu, millega teenis 113,3 punkti. 34 sportlase seas annab see hetkel 11. koha.

Nüüd on Ilvese kord!

Hüppevõistlusel läks uueks liidriks jaapanlane Yoshito Watabe, kes teenis 136,1 punkti. Ilvese ees hüppavad veel viis sportlast.

20 sportlase järel hoiab liidrikohta jätkuvalt norralane Naesvold.

13 sportlast on hüppe teinud, hetkel juhib hüppevooru norralane Leif Torbjörn Naesvold, kes lendas 137 meetrit ja kogus 124,8 punkti.

Hüppevõistlus on alanud, Ilves teeb oma hüppe 34ndana.

Tervist, spordisõbrad! MK-etapi hüppevooru põhivõistlus algab juba poole tunni pärast. Hommikuses treeningvoorus tegi Ilves 130-meetrise hüppe, millega kogus 59 punkti. 38 sportlase seas andis see üheksanda koha.