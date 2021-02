BLOGI | Kristjan Ilves saavutas Klingenthali MK-etapil 12. koha

Kahevõistluse etapp Klingenthalis

Ilves suudab hoida 12. kohta (+1.15). Mitmemeheline grupp oli jõudnud finiši eel tema kannule.

Sakslane Vinzenz Geiger on võitjana finišis. Sakslased saavad kolmikvõidu, jättes lõpuspurdiga soomlase Ilkka Herola neljandaks (+3,8).

Ilves on 8,8 km peal endiselt 12. kohal, kaotust liidritele on juba 1.07.

Vinzenz Geiger on teinud võimsa spurdi ja juhib teiste ees juba viie sekundiga.

8 km: Frenzel juhib, 3,6 sekundi sees on kaheksa meest. Ilvesele kuulub 12. koht (+0.34).

6,8 km: Kahjuks on Ilves 10-liikmelisest juhtgrupist nüüd selgelt maha jäänud. Ta on 12. kohal (+24,5 sekundit).

Ees on neli sakslast, kes teevad tempot. Juhib Eric Frenzel.

6 km: 10 meest on eest pisut ära saanud. Ilves on 12. kohal (+7,4).

4,8 km: Liider on kinni püütud. Ilves kuulub sellesse juhtgruppi ning on 13. kohal (+7,3). 8,5 sekundi sisse mahub 14 meest. Järgmine grupp kaotab liidrile juba 50 sekundiga.

4 km: Yamamoto edu on kahanenud 9-le sekundile. Ilves on 13. kohal (+19,7) ning sõidab koos Lamparteri ja Scmidiga.

2,8 km peal kaotab Ilves liidrile 30 sekundiga ning on 13. kohal.

2 km vaheajapunktis on Yomomoto edu kahanenud 22-le sekundile. Teda jälitab viiemeheline grupp. Ilves (+0.46) on järgmises grupis, kus sõidetakse kohtadele 7-15.

Esimeses vaheajapunktis, 0,8 km peal on Yamamoto edu jälitajate ees 30 sekundit. Ilves on 56-sekundilise kaotusega kümnes, ta kuulub 7-mehelisse gruppi, mis sõidab kohtadel 7-13.

Võistlus on alanud.

Suusahüpete tulemused: