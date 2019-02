BLOGI | Kristjan Ilves kukkus Seefeldi MM-i hüppevoorus ja piirdus 49. kohaga

Seefeldi MM: kahevõistluse suur mägi

Hüppevõistluse võidab Eric Frenzel austerlase Mario Seidli ja Jan Schmidi ees. Ilvesele jääb 49. koht.

Vahepeal on veel kolm meest Watabest jagu saanud: 1. Eric Frenzel (GER) 138,5p, 2. Jan Schmid (NOR) 136,1p, 3. Fabian Riessle (GER) 128,7p.

Kupczaki tulemuse on üle hüpanud veel Yoshito Watabe (JPN, 125,8 p) ja Jan Schmid (NOR, 136,1 p). Ilves on langenud 38-ndaks.

Hüppevõistlus saab uue liidri - Szczepan Kupczak hüppab 124 meetrit ja saab 125,3 punkti.

Lõpuks on võistlus uuesti käima läinud. Kostner endiselt juhib Vrhovniku ees.

Võistlus ikka veel seisab...

Ilves Kanal2-le: "Natuke minu viga: punase joone juures oli kerge põnts. Need klambrid on nii õrnad, et kui väänama hakkab, tulevad turvakaalutlustel kohe lahti. Enda lohakus, tahtsin kaugemale lennata, aga ei saanud vist jalgu nii kiirelt kokku." Tervis on mehel korras, käsi jäi vaid veidi valesse asendisse, aga järgmisi starte see tal segada ei tohiks. Tänase murdmaasõidu kohta - kas läheb või ei - ei osanud ta veel midagi öelda.

Kõige tähtsam on see, et Ilves on terve ja annab praegu Kanal2-le intervjuud.

Ilves saab tulemuse ikka kirja, aga väga väikeste stiilipunktidega. Võtab hetkel sisse 15. koha - 118,5 meetrit, 80 punkti. Võistlus ikka seisab.

Ilvese tõttu on võistlusesse ka väike paus tulnud.

Telepilt näitab, et Ilves on meedikute hoole all, kes kontrollivad ega mehel peapõrutust pole.

118,5 meetrit mõõdeti hüppe pikkuseks, aga maandus kandi peale ja suusaklamber tuli lahti!

ILVES KUKUB MAANDUMISEL!

Tuuleolud ei luba Ilvesel veel alla tuhiseda. Telepilt näitab, et turvamees käis Eesti fännidega vestlemas. Ei tea, mis juhtus?

Vid Vrhovnik (SLO) saab kirja 117,5 m ja 102,1 punkti, läheb teiseks. Ilvese kord...

Esimese tõsise märgi paneb maha 23-ndana tornist alla tulnud itaallane Aaron Kostner - 123,5 meetrit ja 115,5 punkti viivad ta kindlaks liidriks.

18 mehel on hüpatud, Ilveseni vees 7 meest minna. Pazout endiselt liider 95,9 punktiga (112 m), teine on venelane Aleksander Pašajev (94,8 p, 111 m).

12 meest on oma hüppe teinud. Pazout endiselt juhib, 100 meetri joonest on üle saanud 7 meest.

Neljal mehel hüpe tehtud. Juhib tšehh Ondrej Pazout (112 meetrit, 95,9 punkti).

Võistlus on alanud. Kasahh piirdub 77 meetriga.

Hüppevõistlus on kohe-kohe algamas. Vihma sajab, neli kraadi on sooja. Ilves tuleb tornist alla 25-ndana. Võistluse avab kasahh Vjatšeslav Botškarev.

Ilves on proovivoorus langenud üheksandaks. Juhib Mario Seidl (AUT) 134-meetrise hüppega.

Proovivõistluse hüpe oli Ilvesel tunduvalt parem kui varasemad treeninghüpped Seefeldis: 118 meetrit - see annab talle hetkel proovivoorus 8. koha.