BLOGI | Kristjan Ilves jäi Ramsau MK-etapil punktikohalt välja, Artti Aigro võistlus ebaõnnestus

Talispordialade MK-etapid (19.12)

Sellega on tänaseks Eesti talisportlaste jaoks võistluspäev läbi. Parima esituse tegi murdmaasuusataja Martin Himma, kes sai Dresdeni MK-etapil sprindis 27. koha, avades sellega tänavusel hooajal MK-sarjas punktiarve.

Esimene hüppevoor on läbi. Avavooru järel hoiab liidrikohta norralane Halvor Egner Granerud, kes kogus 133,5-meetrise hüppe juures 150,5 punkti. Aigro laeks jäi 48 sportlase seas 41. koht. Lõppvõistlusele tal sellega asja pole.

Nüüdseks on selge, et Aigro finaalvooru ei pääse. Kui 39 sportlast on esimese hüppe teinud, asub eestlane 33. kohal.

30 hüppe järel hoiab liidrikohta poolakas Andrzej Stekala (125 meetrit; 135,8 punkti. Aigro paikneb 24. real.

Kui 20 sportlast on alla tulnud, hoiab Aigro 15. kohta. 30 suusahüppajat on veel avavoorus jäänud. Finaalvooru pääsemine (saavad 30 parimat) tundub hetkel eestlase jaoks keeruline.

Eestlase hüpe ebaõnnestub. Aigro saab kirja 104-meetrise lennu, millega ta kogub 99,2 punkti. 17 võistleja seas hoiab ta hetkel 13. kohta.

Nüüd on Aigro kord.

Kümme meest on hetkel hüpanud, liidriks on austerlane Gregor Schlierenzauer, kes hüppas 118,5 meetrit ja kogus 121,7 punkti.

Peagi on Engelbergis algamas suusahüppe MK-etapi põhivõistlus. Aigro teeb esimese hüppe 19ndana.

Meeste sprindis võidutses lõpuks Pellegrino, kellele järgnesid Young ja Retivõkh.

Jätkame blogiga kella 17 paiku, kui starti tuleb suusahüppaja Artti Aigro.

Paremusjärjestuse TOP20. Sellega kahevõistluse blogi ka nüüdseks lõpetame.

Ilves täna punkte ei teeni. Eestlane sai lõpuks 32. koha, lõpetades Geigerist 1.45,1 hiljem.

Geiger saab napi võidu, alistades põnevas heitluses Riiberi 0,5 sekundiga! Kolmanda koha sai Greiderer (+1,3).

7.5 km. Ilves püsib jätkuvalt suures pundis, asudes 29. kohal.

Heitlus esikoha nimel tõotab tulla põnev!

5 km. Ilves sõidab pea kahekümnemehelises pundis, kus ta hoiab 28. kohta.

Jälitajad ongi Riiberi nüüdseks kinni püüdnud.

Tipus on hakanud vahe vähenema. 5 km peal on Geiger, Lamparter ja Greiderer jõudnud Riiberist kõigest 9 sekundi kaugusele.

Ilves on 2.5 km peal langenud 16. kohale, kaotust liidrile on 1.11.

2.5 km peal püsib Riiber kindlalt liidrikohal, lähimad jälitajad jäävad enam kui 21 sekundi kaugusele.

Ilves on nüüd samuti rajale pääsenud!

Suusasprindi meeste poolfinaali pääsejad:

Liider Riiber on startinud rajale!

Nüüd aga pöörame pilgud kahevõistluse poole, kus kohe algab 10 km suusasõit.

Himma jäi finaalis napilt kuuendaks ehk viimaseks. Sellega eestlane täna poolfinaali paraku ei jõua.

Himma püsib poole distantsi peal viiendal kohal.

Sprindi neljas veerandfinaal on alanud!

Tuletame meelde, et kell 15.15 on algamas ka kahevõistluse suusasõit, millele Kristjan Ilves stardib 12. kohalt.

Martin Himma pääseb rajale neljandas veerandfinaalis.

Meeste sprindis on kaks veerandfinaali peetud

Viimane startija ehk leedukas Modestas Vaiciulis lükkas Marko Kilbi veerandfinaalist välja! Leedukas sai 25. koha (+6,85), Kilp piirdus 31. tulemusega (+7,32).

Martin Himma sõidab välja 17. aja ja pääseb kindlalt veerandfinaali. Kaotust liider Lucas Chanavat`le kogunes 5,75 sekundit.

Himma on 0,7 km vaheajapunktis 11. (+2,3). Ta oli 0,9 sekundit kiirem kui Kilp.

Martin Himma on startinud. Kilp on finišis 29. kohal.

Kilp langeb kiiresti juba 28. kohale. Väga kahtlane, et ta edasi pääseb...

Kui finišis on 35 meest, on Kilp langenud 26. kohale.

Marko Kilp on hetkel finišis 24. kohal (+7,32). Lõpp läks raskeks ja kaotust tuli juurde üle nelja sekundi.

Marko Kilp on 0,7 km vaheajapunktis 20. kohal (+3,2).

Eesti naissuusatajaid Dresdenis stardis ei olnud. Naiste sprindi kvalifikatsiooni võitis tšehhitar Katerina Janatova.

Hetkel on meeste 1,3 km sprindi kvalifikatsiooni kiireima aja sõitnud välja prantslane Lucas Chanavat. Tema ajaks on 2.19,57. Kilbi stardinumber on 29 ja Himmal 48. Üldse läheb rajale 69 meest.

Ja juba on alanud ka murdmaasuusatamise MK-etapp Dresdenis, kus tulevad vabatehnikasprindis starti Marko Kilp ja Martin Himma. Nagu ka eelmisel etapil pole ka Saksamaal stardis Norra, Rootsi ja Soome suusatajaid.

Norralane Jarl Magnus Riiber paneb hüppevõistluse kinni 94,5-meetrise õhulennuga, mis andis 132,9 punkti. Kristjan Ilves sai 12. koha ja kaotab murdmaadistantsi eel Riiberile 54 sekundiga.

Norralane Jens Luraas Öftebro hüppab Ilvese ette 10ndale kohale. Jäänud veel MK-sarja liider Riiber.

Johannes Lamparter läks teisele kohale, Ilves kümnes.

Viiel mehel veel hüpata. Ilves on tõrjutud 9. kohale.

Kristjan Ilves hüppas 90 meetrit, sai 119,4 punkti ja läks 8. kohale. Kahjuks paar meetrit vähem kui proovivoorus. Vahe liider Watabega on 44 sekundit.

Jaapanlane Yoshito Watabe on uus liider - 94 meetrit ja 130,3 punkti. Edu Geigeri ees on 10 km murdmaadistantsi eel 15 sekundit.

Enne Kristjan Ilvest on veel neli meest.

Sakslane Vinzenz Geiger tõuseb liidriks 92-meetrise hüppega, mis andis 126,6 punkti. Esikolmik on kõigest viie sekundi sees.

Uus liider - jaapanlane Ryota Yamamoto hüppas 92 meetrit ja teenis 126,1 punkti. Edu norralase Espen Björnstadi ees on 0,7 punkti ehk kolm sekundit.

Teine norralane pressis esikolmikusse.

Austerlane Martin Fritz tõuseb 118,8 punktiga (88,5 m ) kolmandaks. Hüppe on teinud 25 meest.

18 meest on hüpanud. Teiseks on ennast pressinud Björnstadi ja Schmidi vahele prantslane Laurent Muhlethaler (90,5 m, 121,2 p).

Hetkeseis:

Kümme meest on hüpanud, kindel liider on jätkuvalt Björnstad.

Võistlus on käimas. Juhtima on asunud esimeste hüpete järel norralane Espen Björnstad, kes sai kirja 93-meetrise hüppe eest 125,4 punkti.

Ilves tuleb 50 mehe konkurentsis hüppetornist alla 43ndana.

Kahevõistluse võistlusvoor HS 98 mäel algab kell 11.45.

Jaapanlane Yoshito Watabe jäigi proovivooru parimaks. Norralane Jarl Magnus Riiber oli teine, Ilves sai kuuenda tulemuse.

Tere, spordisõbrad! Kahevõistluse MK-etapil Ramsaus on käimas proovivoor. Kristjan Ilves sai just kirja 92-meetrise hüppe, mis andis 69,9 punkti. See on hetkel neljas tulemus. Jaapanlane Yoshito Watabe on seni parim 93,5 meetri ja 74,8 punktiga.