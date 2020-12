BLOGI | Kristjan Ilves jäi hüppemäel esikümnest välja. Kuidas läheb suusarajal?

Kahevõistluse MK-etapp Ramsaus, pühapäev

Hüppevõistluse paremusjärjestus:

Murdmaadistants algab kell 16.15!

Viimasena hüppav Jarl Magnus Riiber läheb 131,1 punktiga liidriks. Hüppe pikkuseks on 98,0 meetrit. Ilves on hüppevõistluse järel 11. kohal. Ajaline kaotus Riiberile on 33 sekundit.

Akito Watabe läheb teiseks, ajaline kaotus Yoshito Watabele on kolm sekundit.

Ilves on langenud kaheksandaks, hüpanud on 46 meest.

Ilves hüppab 91,5 meetrit, mis annab 122,9 punkti. Praegu läheb ta sellega viiendale kohale. Ajaline kaotus Watabele on 27 sekundit.

Liidriks läheb jaapanlane Yoshito Watabe, kes hüppab 93,5 meetrit ning teenib selle eest 129,6 punkti.

Praegune paremusjärjestus:

34 meest on hüpanud. Esikohal on norralane Espen Björnstad 128,6 punktiga. Kaheksa meeste veel ja seejärel on Ilvese kord.

Praeguseks on hüpanud 14 meest. Esikohta hoiab norralane Kasper Moen Flatla, kes hüppas 90,5 meetrit ja teenis selle eest 119,9 punkti.

MK-sarja üldseis enne tänast osavõistlust:

Hüppevõistlus on alanud! Ilves on järjekorras 43. hüppaja.