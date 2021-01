BLOGI | Artti Aigro piirdus taas ühe vooruga, Nelja hüppemäe turnee võitis Kamil Stoch

Nelja hüppemäe turnee viimane etapp

Lõpptulemused:

Kamil Stoch on ülivõimas ja hüppab 140 meetrit, mis tähendab 300,7 punktiga ka esikohta. Poolakas on mõistagi ka turnee üldvõitja.

Karl Geiger läheb 277,3 punktiga teiseks. Koguni 140,5 meetrit hüpanud Lindvikul on 280,4 silma.

Marius Lindvik on uus liider, tornist on tulla veel kahel mehel.

Hüpata jääb veel neljal mehel, Kraft on endiselt liider.

Stefan Kraft on uus liider 275,9 punktiga. Austerlane hüppas 137 meetrit.

Kui 19 meest on hüpanud, on liider Robert Johansson, kes sai kirja 139-meetrise õhulennu ja 274,8 punkti.

Teine voor on täies hoos ning hetkel on liider Severin Freund 131-meetrise hüppe ja 244,8 punktiga. Hüpanud on kümme meest.

Üldliider Kamil Stoch tõuseb avavooru lõpuks kindlalt esikohale - poolakas hüppas 139 meetrit ja sai 150,9 punkti. Aigrole jäi kirja 45. koht. Sakslane Karl Geiger (138 m; 143,6 p) on hetkel teine, norralane Marius Lindvik (137 m; 141,2 p) kolmas.

Austerlane Daniel Huber tõusis 134-meetrise hüppega neljandaks.

Kui 40 meest on hüpanud, on Aigro 38. kohal. Hetkeseis:

Aigro vastane Philipp Aschenwald lendas 128,5 meetrit ja pääses kindlalt teise vooru. See oli päeva kümnes tulemus.

Artti Aigro hüppas paraku vaid 115,5 meetrit (96,3 punkti) ning läheb alles eelviimasele ehk 30. kohale.

26 meest on hüpanud. Aigro tuleb tornist 31. mehena. Hetkeseis selline:

Norrakas Marius Lindvik hüppas 137 meetrit ja tõusis 141,2 punktiga teiseks.

Kui 16 meest on hüpanud, on parim endiselt Karl Geiger. Suurepärase hüppe on teinud ka Piotr Zyla ja Constantin Schmid.

Hetkeseis, kui 10 meest on tornist tulnud.

Esimeses paaris alistas sakslane Karl Geiger poolaka Andrzej Stekala. Geiger hüppas 138 meetrit ja sai 143,6 punkti. Stekala tulemus oli samuti suurepärane - 135 meetrit ja 138,4 punkti.

Võistlus on alanud.

Aigro hüppab põhivõistlusel 31. mehena.

Aigro proovivooru tulemus 122 meetrit andis lõpuks 24. koha. Pikima õhulennu tegi üldliider Kamil Stoch, kes hüppas 135,5 meetrit. Aigro duelli vastane Philipp Aschenwald oli 127-meetrise hüppega 12.

Artti Aigro on proovihüppe teinud ja see kandus 122 meetrini. Hetkel annab see 45 mehe arvestuses igati tubli 20. koha.

Kell 17.45 algab BischofshofenisNelja hüppemäe turnee viimane osavõistlus, kus lööb kaasa ka Artti Aigro.

Tere, spordisõbrad!