BLOGI | Artti Aigro pääses Oberstdorfi MMil lõppvõistlusele, Kevin Maltsev jäi napilt välja

Normaalmäe suusahüpete kvalifikatsioon

Aigro hüppas 96,5 meetrit ning kogus 113,7 punkti, mis andis 66 mehe konkurentsis 34. koha. Lõppvõistluselt välja jäänud Maltsev piirdus 83,5-meetrise õhulennu ja 94,1 punktiga, mis tähendas 52. kohta.

Põhivõistlus on juba homme kell 17.30. Täname jälgimast! Lõpptulemused:

Eelvõistluse parim oligi tänavuse MK-sarja valitseja, norralane Halvor Egner Granerud, kes lendas 105,5 meetri kaugusele ja teenis 144,2 punkti.

Ja viimane mees on tornis - Halvor Egner Granerud.

Anze Lanisek on liider 103 meetri ja 137,4 punktiga.

Kümme meest on veel tulla ning Maltsevit päästaks vaid kellegi diskvalifitseerimine.

Stefan Kraft läheb liidriks - 101,5 meetrit ja 134,4 punkti.

Nüüd on jäänud hüpata veel selle hooaja MK-sarja parimatel, mis tähendab, et Maltsev jääb ilmselt lõppvõistluselt välja.

Philipp Aschenwald läheb liidriks 110-meetrise hüppega, mis annab 129,2 punkti. Aigro on 18. ja Maltsev 35. kohal.

48 meest 66-st on hüpanud. Maltsev on endiselt esimesena joone all.

38 hüppaja järel on Aigro 9. kohal. Juhib venelane Danil Sadrejev (102,5m, 127,3p). Maltsev jääb hetkel jätkuvalt esimesena edasipääsu joone alla.

Proovihüppaja on mäel. Võistlus seisab.

Aigro hüppas 96,5 meetrit ning läheb 113,7 punktiga neljandaks. Eestlane ise rahule ei jäänud, kuigi edasipääs on ülikindel.

Jarkko Määttä on diskvalfitseeritud. Kui hüpanud on 31 meest, on Maltsev 18. kohal ehk ta peaks edasipääsuks edestama veel vaid ühte meest.

Maltsevi olukord on ootamatult muutunud ning ta peab veel edestama vaid kolme meest, et lõppvõistlusele saada.

Kui hüpanud on 16 meest, on Maltsev 10. kohal. Aigro võistlusnumber on 34.

Maltsev hüppas 83,5 meetrit ja sai 94,1 punkti. 50 hulka on raske jõuda.

Võistlus on alanud.