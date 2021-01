BLOGI | Aigro kaotas nelja hüppemäe turnee teisel etapil tiitlikaitsjale, kes hüppas teises voorus Garmisch-Partenkircheni mäe rekordi!

Klubi Põhjakotkas esindaja Aigro hüppe pikkuseks oli 124,0 meetrit ning tema nime taha kanti protokolli 104,9 punkti ja 38. koht. Kubacki hoidis avavooru järel 139-meetrise hüppe ja 137,7 punktiga teist kohta.

Kahe vooru peale kokku 282,1 punkti kogunud Kubacki edestas MK-sarja üldliidrit esimese vooru parimat, norralast Halvor Egner Granelundi (274,9) ja kaasmaalast Piotr Zylat (260,4 p). Neljanda koha sai poolakas Kamil Stoch (260,0 p), viiendaks jäi turnee avaetapi võitja, sakslane Karl Geiger (259,9 p).

Kahe etapi kokkuvõttes juhib turneed Granerund 555,0 punktiga. Teine on Geiger (551,0), kolmas Stoch (548,3) ja neljas Kubacki (546,4).

Nelja hüppemäe turnee jätkub 3. jaanuaril Austrias Innsbruckis toimuva kolmanda etapiga ning kulmineerub 6. jaanuaril Austrias Bischofshofenis.

Turnee esimesel etapil, mis peeti Oberstdorfis, sai Aigro 40. koha.

Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alakomitee juhataja Rauno Loit kommenteeris Aigro seniseid esitusi turneel: "Artti on enda kohta teinud normaalsed hüpped. Kui vaadata varasemaid MK-etappe, siis ta tase on enam-vähem samas kohas. Tal on veel varu, aga see on sellest, et ta pole saanud järjepidevalt trenni teha, vaid on kogu aeg võistelnud. Iga sportlane vajab mingi perioodi tagant pisut aega, et kõiki asju kokku panna ning tal tuleb see aeg peale turneed ja Titisee-Neustadti etappi (lõpeb 10. jaanuaril - toim)."

Tänaste tulemuste valguses tundus korraldajate poolt ainuõige otsus lubada Poola koondis Oberstdorfis pärast uusi koroonaviiruse teste uuesti võistlema. Teatavasti oli poolakate jaoks turnee ohus, kuna Klemens Muranka oli andnud positiivse koroonaproovi ja Saksa tervishoiuametnikud lugesid kogu ülejäänud koondist lähikontaktseteks. Kordusproov ja teiste liikmete proovid jäid aga negatiivseks ning nii tagati ka Poola televaatajate huvi kogu turnee vastu.

"Tänast lõppnimekirja vaadates, kus esimesest neljast kolm on poolakad, tuleb tõdeda, et alale oleks olnud päris halb, kui nad oleksid eemale jäänud. Sellega päästeti Poola turg," ütles Loit.