Avalik kiri Eesti spordiüldsusele: ajakirjanike maniakaalne sebimine on tülgastav

Enne iseseisvuse taastamist lähtusid eesti suusatajad nn vähesega leppimise printsiibist. Nõukogude Liidu koondvõistkonda pääsemine tundus nii utoopiline, et selleks ei pingutatudki. Oli üksikuid ”sähvatusi” juunioride tasemel ja mõned muud rõõmustavad saavutused, näitena Mati Alaveri sõbra ja treeningukaaslase Arne Sireli tulemused. Seda stereotüüpi asus Alaver 90. aastate alguses lõhkuma, aga põrkus kohe tavapärasele takistusele – rahapuudusele. Sealt edasi tekkis suletud ring: raha saab siis, kui on tulemused, aga tulemusi ilma rahata ei tule!

” Kummaline, et mitte öelda tülgastav, on ajakirjanike maniakaalne sebimine leidmaks ebatervet uudishimu rahuldavaid fakte suusatajate ja treenerite eraelust, mis põhiseadusest lähtuvalt peaks olema puutumatu.

Dopinguainete kasutamine, mida 70. teise pooleni nimetati taastumist soodustavaiks, oli levinud valdavalt, mõnel juhul isegi harrastussportlasteni välja. On raske öelda kuipalju on tänaseks kasutus vähenenud, aga kaugel sellest, et oleks suudetud panna piir. Piltlikult väljendades oleks tegemist justkui mitmepäise muinasjutulohega, kellel pärast järjekordse dopinguaine või vahendi avastamist ning nende keelamist, ilmuvad uued, et neid taasavastada. Olukord, kus kõikehõlmav kasutuskontroll ei toimi, ongi valemängule lootes soodne oma tulemust parandada.

Niisiis sport on mäng, millel peavad olema üheselt arusaadavad ja kontrollitavad reeglid. Olukord, kus ikka ja jälle lahvatavad sooritusvõimet parandavate keelatud ainete kasutamisega seotud skandaalid, näitab, et need reeglid on ebapiisavalt kontrollitavad. Vaatamata väga suurtele tegutsemiskuludele ei suuda antidopingu agentuur WADA kehtestada totaalselt kontrolli ”valemängijate” üle . Siin ei saa süüdistada WADA-t, ilmselt on põhjus kehtiva süsteemi vildakuses tervikuna.

” Kui Norras tasuti Therese Johaugi dopingukahtlustuse kohtukulud suusaliidu poolt ja Venemaal kaitstakse omi ”viimse veretilgani”, siis Eestis tundub Seefeldi juhtumist lähtuvad süüdistused ja häbistamine üle võlli minevat.

Tagajärgedega võitlemine mistahes väärnähtuste lahendamisel osutub tagajärjetuks, kui ei otsita ega vaeta põhjusi. Nii ka spordis. Põhjusi lahates tuleb alustada stimuleerivate ainete uurimisest ning nende katsetamisest. Kõik see on püha ja puutumatu teadustöö, mis on tänaseks jõudnud geenimanipulatsioonide lävepakule. Kahjuks toimub uurimistulemuste avaldamine ja teatud ainete keelatuks tunnistamine sammulise hilinemisega. Sportlaste vahelejäämine ja ristilöömine on selle ebaõnnestunud protsessi õnnetu tagajärg.

Senised kogemused näitavad, et valemängu täielik blokeerimine mistahes elualal, olgu esimese ettejuhtuva näitena kas või majandusvallast pärit riigihanked, ei ole võimalik, sest see nõuaks sageli lausa eesmärki pärssivaid kulutusi. Lisaks võiks tõdeda, et valemäng on inimlik ja jääb nii sportlastele kui ka treeneritele meelitavaks nii kaua, kui “valemängimise” vahendeid on palju ja nende avastamine kaootiline.

” Lõpetage hukkamõistvate hinnangute andmine ajakirjanduses enne ametliku otsuse langetamist.

Mitmed legaalsed treeningumeetodid on ligilähedased veredopingule, näiteks omades küllaldasi rahalisi vahendid võib pikemalt kasutada alpimaja või veel parem hooaja jooksul või pikemalt enne võistlusi treenida mägedes paari tuhande meetri kõrgusel. 1967. aastal enne 1968. aasta Mexico OMi loodi Prantsusmaal Font Romeus spetsiaalne baas – CNEA (Centre national d'entraînement en altitude 2200 m). On avalik saladus, et nn veredopingut on kasutatud juba 1970. aastatest. Laiemalt levinud uudiseks kujunes see Moskva OM-i pikamaajooksudes, kus andis palava ilma tõttu mõnel juhul vastupidise ehk sooritust pärssiva efekti.

Dopingukasutamise juhtude raskusastme hinnang on riigiti erinev ja erinev on ka avalikkuse suhtumine. Kui Norras tasuti Therese Johaugi dopingukahtlustuse kohtukulud suusaliidu poolt ja Venemaal kaitstakse omi ”viimse veretilgani”, siis Eestis tundub Seefeldi juhtumist lähtuvad süüdistused ja häbistamine üle võlli minevat. Meil tasuks mõelda, mis juhtus Mika Myllyläga. Soomes on aegade jooksul erinevate dopinguainete kasutamisega vahele jäänud 11 suusatajat, kelle hulgas ka kaks eestlastele väga hästi tuntud ja väga sümpaatset kuulsust – Eero Mäntyranta ja Harri Kirvesniemi.