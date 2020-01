Arlet Levandi võitis noorteolümpial kuldmedali

Individuaalvõistlusel kaheksa esitosinasse pääsenud nais- ja meesüksiksõitjat ning esimesed kaheksa jäätantsu- ja paarissõidupaari loositi rahvusvahelistesse võistkondadesse, mis kandsid nimesid nagu “Lootus” (Hope), “Tulevik” (Future), “Motivatsioon” (Motivation) jne. Rahvusvahelisele võistkonnavõistlusele pääses võistlema ka meesüksiksõidus 12. koha saanud Eesti iluuisutaja Arlet Levandi.

Loosi tahtel sattus Levandi ühte võistkonda naiste üksiksõidus hõbemedali võitnud Venemaa uisutaja Kseniia Sinitsõnaga, paarissõidus pronksmedali võitnud Gruusia paariga Alina Butaeva – Luka Berulava ja jäätantsus kuuenda koha saanud Jaapani paariga Utana Yoshida-Shingo Nishiyama. Võistkonnavõistlusel tõid Julguse tiimile maksimumpunktid Sinitsõna ja Yoshida – Nishiyama. Butaeva – Berulava lisasid skoorile kolmanda koha punktid. Julguse ülekaal oli nii suur, et eestlase jäälemineku ajaks oli kuldmedal juba kindlustatud. Levandi panustas tulemusse seitsmenda kohaga ning Julgus teenis kokku 24 punkti. Hõbemedali saanud segatiim jäi kahe punkti kaugusele.

Arlet Levandi nentis, et ei osanud oodatagi pärast individuaalvõistluse lõppu oodatagi, et selline mõnus võistlus võiks veel ees seista. “Aga olen väga õnnelik, et siin võistlesin. Mõistsin, et tahan ka edaspidi koondise eest võistelda. Võistkonnavõistlusel mind võit eriti ei huvitanud, tahtsin lihtsalt head sõitu teha. Tiimikaaslased tegid suure töö minu eest ära, aga olime üks tiim ja tegime head tööd,” rääkis Levandi pärast võistkonnavõistluse lõppu.