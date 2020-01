Arlet Levandi saab veel ühe võimaluse olümpial võistelda

Noorte olümpiamängudel teist korda kavas oleval rahvusvahelisel võistkonnavõistlusel loositi kaheksa olümpiamängudel esitosinasse pääsenud nais- ja meesüksiksõitjat ning kaheksa jäätantsu ning paarissõidu paari kaheksasse tiimi, mis kannavad erinevaid nimesid, näiteks “Lootus” (Hope), “Tulevik” (Future), “Motivatsioon” (Motivation) jne.

Meesüksiksõidus 12. koha saanud Levandi sattus loosi tahtel ühte võistkonda naiste üksiksõidus hõbemedali võitnud Kseniia Sinitsõnaga, paarissõidus pronksmedali võitnud Gruusia paariga Alina Butaeva-Luka Berulava ja jäätantsus kuuenda koha saanud Jaapani paariga Utana Yoshida-Shingo Nishiyama. Levandi võistkonna nimi on “Julgus” (Courage).

“Ma praegu ei saa veel aru, kas olen rõõmus või mitte, sest see on hoopis teine olukord, kus ma vastutan mitte ainult enda eest, vaid kogu tiimi eest. Praegu tundub, et see tõstab pinget, aga ootan seda võistlust huviga, sest see on jällegi uus kogemus,” sõnas Levandi.

Võistkonnavõistlus peetakse homme, 15. jaanuaril ning esimesena lähevad jääle jäätantsupaarid. Meesüksiksõit algab esialgse ajakava järgi Eesti aja järgi kell 17.00, Levandi tuleb jääle 17.14. Võistlust saab vaadata ka otseülekandes EOK kodulehe vahendusel.