"Vahest kriibib meelt, aga olen üritanud enda jaoks asjad hästi läbi mõelda ja endas rahu tekitada. Ma ei taha enam kellegi peale viha tekitada, oli, mis oli. Loodan, et kõik laheneb hästi ja mina saan teha siin rahulikult oma tööd," rääkis Saaremaa dopingusaaga kohta, vahendab ERR Sport.

"Mult küsitakse, kuidas on nii, et sa ei teadnud või kuidas kõik sai toimida sinu silme all, aga ma ei tea, kas ma olin rumal või liiga heatahtlik. Seda on näidanud ka uurimine, et keegi ei ole minult isegi ühtki intervjuud küsinud, Eestis käisin ühel ülekuulamisel, aga see oli seoses Seefeldiga ja mitte isiklikult minuga," rääkis Saarepuu.