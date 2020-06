Andreas Ilves hakkab treenima rekordimehe juures: ta peaks seda asja jagama

"Mina kuulsin sellest võimalusest esimene kord Rauno Loidi suust," rääkis Andreas Ilves, kirjutab ERR Sport. "Ta ütles, et ma kaaluks seda, aga ma arvan, et sellist asja ei ole tavaliselt vaja mitu korda öelda. Tuli vastu võtta. Tegelikult on siin Otepääl väga head tingimused, maailmatasemel kompleks. Põhiliseks faktoriks oli lihtsalt see, et seal on kindel, et saame alati vara hüppama ja lumele suusatama."

"Seal on ka väga nimekad treenerid, näiteks üks hüppetreener peaks olema Anders Fannemel, kes on ise hüpanud 251 meetrit - peaks seda asja nagu jagama [Fannemeli nimel on kõigi aegade pikim suusahüpe, kui tema õhulend Vikersundis kandus 2015. aastal 251,5 meetri kaugusele - toim]. Ka muidugi treeninggrupp, seal on minust nõks tugevamad poisid, seal on hea treenida küll ja peaks arengut tulema," lisas Ilves.