Aleksandr Selevko sai koduseks MMiks loosiga hea stardikoha

Meeste lühikavas tuleb jääle 35 sportlast, kellest kakskümmend neli pääsevad vabakava sõitma. Stardijärjestus loositi maailma edetabeli alusel ja Aleksandr Selevko võistleb nn kuuma grupis, koos mitmete favoriitidega. Selevko sõidab viimase kuue sportlase hulgas viiendana ja kogu võistluses eelviimasena.

Selevkoga ühes grupis on favoriitidest Daniel Grassl Itaaliast, Yuma Kagiyama Jaapanist ja Adam Siao Him Fa Prantsusmaalt. Eesti meister ja MM-l eestlastest suurima kogemustepagasiga Selevko on sel hooajal võistelnud juba ka täiskasvanute konkurentsis ja seal saavutas ta Euroopa meistrivõistlustel jaanuaris 16. koha.

Enne MM-i koos treener Irina Kononovaga püütavast resultaadist saavutatava koha näol Selevko rääkida ei soovi ja lausus, et eesmärk on mõlemad kavad sõita puhtalt. Kas see õnnestub ja mitmendale positsioonile vabakava eel Aleksand Selevko asetub, on näha homme õhtuks. Aleksandr Selevko tuleb jääle kolmapäeval kell 17.23.

MMi avapäeva õhtul on võistluste pidulik avamine 18.30, kus pealtvaatajad ja rahvusvaheline telepublik saavad osa Elina Nechayeva etteastest. Esimesel võistluspäeval on kavas veel paarissõidu lühikava 19.15.