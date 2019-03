Alaver otsis raha ja langetas otsuseid, dopingumehed moodustasid juhatuse

Eesti suusatamise kuldaegadel oli Mati Alaveri sõnal suur kaal. Asjad käisid nii, nagu tema soovis ja ütles. Pärast 2011. aastal Andrus Veerpalu ümber lahvatanud dopinguskandaali ning mõned aastad hiljem endise spordiarsti Vitali Bernatski ülestunnistust, kuidas ta vahendas dopingaineid teiste seas ka Alaverile, hakkas Alaveri positsioon kõikuma. Pärast 2015. aastal toimunud suusaliidu juhtkonna vahetust, tõrjuti ta tagaplaanile.

Asjade selline käik viiski Team Haanja loomiseni. Alaver on alati osanud sponsoritega suhelda ja raha välja kaubelda. Paljuski vanadest tuttavatest koosneva sponsorite seltskonna – suurim rahastaja oli vana tuttav AS Merko Ehitus – Team Haanja juurde koondamine võimaldas kättemaksu suusaliidu uuele juhtkonnale. Kogu Team Haanja eksisteerimise aja on nad peamiselt raha teemadel alaliiduga vägikaigast vedanud.