Ago Markvardt Kristjan Ilvesest: medal ei ole natukese õnne korral midagi ületamatut

Mida on Aigro ja Ilves teinud tänavu teisiti, et tulemused niivõrd palju paranenud on? "Nad on teinud võrreldes eelmiste hooaegadega teisiti seda, et Kristjan [Ilves] treenib Norras ja Artti [Aigro] Soome koondise juures," rääkis Markvardt ETV spordisaates.

Kas nüüd on Ilvesel miinimumtase koht esikümnes ja Aigrol koht teises voorus? "Nad mõlemad on seda taset sel hooajal näidanud ja mitte üks kord ning see panebki meid võib-olla ootama just selliseid tulemusi - Kristjan kümne hulgas ja miks mitte ka Artti kümne hulgas, sest peale esimest vooru on ta seal ju olnud," arvas Markvardt.

Kas tasub veebruari lõpus ja märtsi alguses peetavalt Oberstdorfi MM-ilt medalit oodata? "Medal ei ole midagi ületamatut. Kristjani puhul on vaja õnne, eriti just hüppemäel. Natukene õnne hooga, väikese vastutuulega ja hüpata teistelt eest ära näiteks 30 sekundit, siis kümne kilomeetri [murdmaadistantsi] puhul võib sellest täiesti piisata."

