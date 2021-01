Aasta treener Anna Levandi: olen 20 aastat Eestimaal treenerina töötanud päevast päeva, vahel ka kuude kaupa ilma puhkuseta.

Kiibuse saavutuste hulka lõppenud hooajal kuulusid Euroopa meistrivõistluste naisüksiksõidu 7. koht, Challenger sarja etappide 1. ja 2. koht ning rahvusvahelise GP-etapi 6. koht.

Anna Levandi sõnul on Kristjani nominent olla ja sealjuures valituks osutuda suur au. „See on auhind pikaajalise töö eest. Olen 20 aastat Eestimaal treenerina töötanud päevast päeva, vahel ka kuude kaupa ilma puhkuseta. Tänan oma lapsi, kellelt pole kordagi kuulnud etteheiteid: „Ema, miks veedad jäähallis rohkem aega kui kodus?“ Ma sain oma tööd teha kõik need aastad. Väga sügav kummardus minu mehele, kes mind mõistab. Ta on andnud mulle võimaluse teha tööd, mida oskan ja armastan. Kõigile on teada, et pole lihtne olla treeneri abikaasa, paljugi sätitakse minu trennide ja võistluste järgi. Tänan teda väga!“ ütles Levandi.

Aasta sportlane ja treener selgusid rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Võitjate väljaselgitamisesse andsid oma panuse rahvahääletusel 34 086 unikaalset hääletajat. Samuti osalesid hääletusel 63 spordiorganisatsiooni ning 45 spordiajakirjanikku.