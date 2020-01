17-aastane Eva-Lotta Kiibus tegi iluuisutamise EM-il korraliku debüüdi

Kiibus teenis lühikava eest 59,70 punkti ning sellega jäi ta ainult 0,14 silmaga alla isiklikule rekordile, mille püstitas ta mullu oktoobris.

Lühikava järel on juhtimas venelanna Alena Kostornaia 84,92 punktiga. Venelannade käes on üldse kolmikjuhtimine. Teist positsiooni hoiab Anna Štšerbakova 77,95-ga ja kolmas on Aleksandra Trusova 74,95-ga.

Esikolmikule järgnevad šveitslanna Alexia Paganini 68,82-ga, soomlanna Emmi Peltonen 66,49-ga ja Aserbaidžaani esindaja Jekaterina Rjabova 62,22-ga. Seega on esikuuik 17-aastasest Kiibusest ainult 2,52 punkti kaugusel.

Laupäevasesse vabakavasse pääses 24 paremat naist, kokku oli stardis 37 osalejat.