Yokozuna Kakuryu võttis Jaapani kodakondsuse

35-aastane Kakuryu on üks kahest sumo hierarhia valitsejast ehk yokozunast. Eelmisel kuul sai ta yokozuna nõukogult hoiatuse, kuna ta on vigastuse tõttu eemale jäänud kolmest viimasest suurturniirist.

Jaapani kodakondsust oli Kakuryule vaja selleks, et jääda pärast karjääri lõpetamist Jaapani sumoliidu juurde nn "vanemaks". Sumoturniiridel osalemine Jaapani kodakondsust ei nõua.

Kakuryu on läbi aegade neljas välismaalasest yokozuna, kes Jaapani kodakondsuse on võtnud. Varasemalt on seda teinud USA-s sündinud Akebono ja Musashimaru ning Kakuryu enda rahvuskaaslane Hakuho, kes on hetkel teine yokozuna.

Kakuryu sai yokozunaks 2014. aastal.