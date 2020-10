Vaimustus Lendavast Ahvist ja mongolite jätkuv ülevõim. Kuhu on jõudnud Eestiski aastaid rahvast köitnud profisumo?

See polnudki väga palju aega tagasi, kui pool Eestimaad kuus korda aastas mitmeks nädalaks sumoekspertideks kehastus. Baruto tulemusi vahendanud uudiseid loeti sama palju kui praegu neid, mille pealkiri sisaldab Ott Tänaku nime. Enamiku eestlaste side Jaapani iidse spordialaga katkes 2014. aasta veebruaris, kui Barutol pats maha lõigati. Ent sumoga on edasi tegeldud ega ole sellest loobutud ka raskel koroonaajal, kui välja arvata maikuise suurturniiri ärajätmine. 8.–22. novembrini toimub Tokyos Ryogoku hallis, kuhu profisumo on koroona tõttu paikseks jäänud, tänavuse aasta viimane basho, mida lubatakse oma silmaga kaema pandeemiaaja suurim pealtvaatajaskond: 5000 inimest. Mis on vahepealse kuue aastaga profisumos toimunud ja kuidas on spordiala arenenud? Riigikogu liige Kaido Höövelson aitab LP lugejad järje peale.