Baruto loobus kodusel sumo EM-il osalemast: ma ei taha kellegi unistusi purustada

Raskekaalus sai Eesti parimana viienda koha Keiro Raudkats, kes pronksikohtumises esialgu võitjaks kuulutati, kuid kohtunike otsuse järel siiski medalist ilma jäeti.

Raskekaalu Euroopa meistriks tuli venelane Ruslan Bagaev. Profisumos edukat karjääri teinud Kaido Höövelson oli algselt ka ise võistlejate nimekirjas, kuid otsustas viimasel hetkel Euroopa meistrivõistluste peakorraldajana osalemisest loobuda. "Ütleme ausalt, inimesed on tulnud, sportlased on tulnud kaugelt siia, et võidelda number üheks. Ma ei taha kellegi unistusi purustada. Ma ei ole veendunud , et ma oleks kõiki neid võitnud, aga ma usun, et see ei oleks päris õige olnud minu seisukohalt," ütles Höövelson ERR-i spordiuudistele.

Euroopa meistlivõistluste hõbemedali jättis naiste kaalukategoorias kuni 60 kilogrammi koju Darja Tokmantseva. Meeste kaalukategoorias kuni 92 kilogrammi sai pronksi Raido Liitmäe.

