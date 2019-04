Vanameister Veiko Aava tuli neljandat korda Eesti pokkerimeistriks

2313 eurot võitnud Aava tuli esmakordselt Eesti pokkerimeistriks juba 2008. aastal, saavutades esikoha EMV No Limit Holdem põhiturniiril. Aasta pärast oli ta parim 7-Card Studis, kolm aastat hiljem aga Triple Sevenis. Mees tunnistab ka ise, et tunneb end erinevates mänguformaatides kindlalt.

„Kuna eelmisest tiitlivõidust on möödas juba päris tükk aega, tekitas see minus täpselt sama vägeva tunde kui 11 aastat tagasi,“ kommenteeris 51 konkurenti alistanud Aava. „Usun, et tahtsin seda tiitlit võib-olla pisut enam kui teised finalistid ning EMV kõige keerulisema mänguformaadiga turniiri võitmine teeb mulle suurt au,“ lisas Aava.

Paljud pokkerimängijaid peavad just 8-Game’i meistritiitlit kõige hinnalisemaks, sest see nõuab universaalseid mänguoskusi kaheksas erinevas pokkeriformaadis. 8-Game koosneb nii ladumis- kui flopipõhisest mängudest, milleks on Limit 2-7 Triple Draw, Limit Holdem, Limit Omaha Hi/Lo, Razz, Limit Seven Card Stud, Limit Stud Hi/Lo, No Limit Holdem ja Pot Limit Omaha.

Sarnaselt Aavale olid ka vastavalt teiseks ning kolmandaks tulnud Toomas Linnamägi ning Meelis Vist enne turniiri algust kolmekordsed Eesti pokkerimeistrid. Kaks päeva väldanud võistluse ülitugevat taset tõestas ilmekalt asjaolu, et lisaks neile kolmele jõudsid finaallauda ka Eesti esimene Sunday Millioni tšempion Uku Valner, viimaste aastate vabariigi edukaim netimängija Markku Koplimaa, 2016. aasta Dealer EM finalist Martin Eerma ning pokkerilegend Imre Leibold.

Teisipäeva õhtul algas ka tiitlivõistluste seitsmes, 150-eurose sisseostuga No Limit Omaha Hi/Lo 8-max, mille võitja selgus kolmapäeva hommikul kella poole kuueks.