Pokkeri Eesti meistrivõistluste teravaima mänguformaadiga turniiri võitis Paavo Tromm

Heads-up’i peetakse kõige teravamaks turniiriformaadiks põhjusel, et see toimub play-off süsteemis ning koosneb vaid üks-ühe vastu mängitavatest matšidest. Iga duelli võitja pääseb järgmisesse ringi, kaotaja langeb aga edasisest konkurentsist välja.

Esimeses kolmes ringis ning veerandfinaalis tuli Trommil alistada oma head kolleegid – samuti eelkõige rahamängudes silma paistnud Mark Joa, Rauno Viljarand, Rain Heeringas ning Tauri Taimre. Poolfinaalis mängis ta üle Janek Hini, keda teatakse eeskätt turniirimängijana.

Teiselt tabelipoolelt jõudis finaali kuus aastat tagasi netipokkeri tähtsaima nädalaturniiri PokerStars Sunday Million võitnud Uku Valner, kelle jaks käis avaringides üle Danel Kunmanist, Rain Jõgiojast ja Marek Põldroosist. Veerandfinaalis alistas ta Villu Siiroja, poolfinaalis aga värske No Limit Omaha Hi/Lo Eesti meistri Andres Abakanovi.

Esikohaduell vältas poolteist tundi ning kulges peamiselt Trommi taktikepi all. „Ühtegi lihtsat vastast mul ei olnud ning olen rõõmus, et aastatepikkune töö end viimaks ära tasus. See on minu elu esimene Eesti meistritiitel ning jääb kindlasti pikaks ajaks meelde,“ rõõmustas tšempion pärast väsitavat turniiri.

Esikohaga kaasnes 2879 eurot, Valneri saagiks jäi 1900 eurot. Poolfinaalide kaotajad teenisid kumbki 1145 eurot, veerandfinaalides vastaste paremust tunnistanud neli meest aga igaüks 485 eurot. Kokku võistles 71 pokkerimängijat.

Ajal, mil alles selgitati heads-up’i finaliste, anti stardipauk ka tiitlivõistluste üheksandale, Pot Limit Omaha 6-Max turniirile. Sellest võistlusest võttis osa 92 mängijat ning tšempion selgus reede hommikul.