Omapärane hobi toob nädalaks Tallinna üle tuhande külalise

“Kings of Tallinn on iga-aastane Põhjamaade suurim ja oodatuim pokkerifestival, ent tänavu loodame purustada kõik senised osalusrekordid,” ütles festivali peakorraldaja Jaan Vaabel, kelle sõnul on korraldajad garanteerinud sel aastal ainuüksi põhiturniiri auhinnafondiks rekordilised pool miljonit eurot.

Enam kui tuhande külalise seas, keda pokkerihobi või -elukutse sel nädalal Tallinnasse toob, on ka näiteks sellised pokkerimiljonärid nagu Juha Helppi, Ilari Sahamies, Jason Wheeler ja Dominik Pańka ning võistlustulle läheb ka kogu kohalik pokkeriparemik.

Kuuendat korda korraldatava Kings of Tallinn pokkerifestivali raames peetakse Hilton Tallinn Park hotellis ja Olympic Park Casinos käesoleva nädala jooksul 40 erineva formaadi ja osalustasuga pokkeriturniiri.

Festivali olulisim, 1100-eurone põhiturniir algab neljapäeval ja võitja selgub pühapäeval pärast nelja 9-tunnist võistluspäeva. Nädala kalleim võistlus on laupäeval startiv kahepäevane Highroller turniir, kus osalemise eest tuleb võistlejatel välja käia 3 000 eurot. Täpse festivali kava ja põhjalikuma info leiab kodulehelt kingsoftallinn.com.