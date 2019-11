Nimekas pokkeritreener sai Eesti meistrivõistlustel hakkama harukordse saavutusega

Kui tänavu aprillis triumfeeris Tromm 71 osalejaga live-turniiril, siis neljapäeval õhtul MPN-pokkerivõrgustikus toimunud online-pokkeri Eesti meistrivõistlustel (OPEM) tuli edestada koguni 114 konkurenti. Heads-up on teravaim turniiriformaat, mida mängitakse play-off süsteemis üks-ühe vastu kuni võitja selgumiseni. Mängijatel puudub vähimgi eksimisruum, sest üksainus kaotus tähendab kohest turniirilt väljalangemist.

Eesti meistritiitliga kaasnes 1035 eurot auhinnaraha, finaalis Trommi paremust tunnistanud Raiko Prii teenis 690 eurot. Kolmandat kohta jagasid poolfinaalides kaotanud Danel Kunman ning Ardo Tiirik, kes said kumbki 517 eurot. Auhinnaraha teenimiseks tuli jõuda vähemalt 1/4-finaali ehk kaheksa parima hulka.

Samaaegselt heads-up turniiriga selgus ka parim õrnemast soost mängija. 58 osalejaga turniiri võitis esmakordselt Eesti pokkerimeistriks tulnud Kristi Lipp, kes teenis 482 eurot. Tiitlivõistlustel korduvalt esikolmikusse jõudnud Kirke Kuuskvere jäi ka sel korral kõige napimalt võidust ilma, kolmandana jõudis aga poodiumile Maarja Metshein.

Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni ning Coolbeti, Pafi, Unibeti, Optibeti, Betsafe’i ja OlyBeti koostöös läbiviidav OPEM jätkub täna õhtul kell 19:00 MPN võrgustikus, kus viiakse läbi nii festivali kõrgeima kui madalaima sisseostuga turniir.

No Limit Holdem High-Rolleril osalemine maksab 300 eurot, samaaegselt algava No Limit Holdem 8-max Turbo re-buy turniiri sisseost on aga kõigest 5 eurot. Iga mängija saab valida osalemiseks kas OlyBeti, Betsafe’i, Pafi või Coolbeti pokkeritoa.